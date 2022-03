Campobasso, dopo la batosta di Foggia il recupero di Picerno per il riscatto

Due-tre punti per blindare il discorso salvezza. Sono quelli che ancora servono al Campobasso per sentirsi al sicuro. In effetti, a quattro giornate dalla fine e con una partita e mezza da recuperare, i rossoblù sembrano abbastanza tranquilli a 40 punti, con quattro lunghezze sulle quintultime Messina e Taranto e undici sulla penultima Andria.

Domani, alle ore 18.00, si torna in campo. Dopo la pesante sconfitta di Foggia si va a Picerno per il recupero della gara rinviata per neve lo scorso 5 marzo. Un match non facile contro una formazione che attualmente è in zona playoff e vorrebbe restarci. Ma la concorrenza è molto agguerrita.

Rispetto allo Zaccheria, mister Cudini potrebbe apportare delle modifiche all’undici iniziale. Difficilmente cambierà modulo, il 4-3-1-2 sembra dare più garanzie da un po’ di tempo a questa parte. Magari in avanti troveranno spazio dal primo minuto Emmausso e Bolsius, mentre in difesa e in mediana è dura prevedere cambiamenti. Tra i pali si potrebbe rivedere dal primo minuto Zamarion al posto di un incerto Raccichini.

Naturalmente per chi lo volesse si potrà assistere alla partita con i biglietti acquistati qualche settimana fa, validi anche per domani. Arbitrerà il signor Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, assistito da Paggiola di Legnago e Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale Gigliotti di Cosenza.