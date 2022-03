Nell’ambito delle iniziative promosse e organizzate dal Comune di Campobasso per l’edizione 2022 di “M’illumino di meno”, campagna radiofonica organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, che mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della mobilità sostenibile, nonché l’incremento della dotazione arborea nei contesti urbani, due nuovi alberi sono stati messi a dimora nella mattinata di oggi venerdì 11 marzo, presso il Giardino antistante il palazzo ex Inail in via Umberto I.

Si tratta di due Ciliegi da fiore, che hanno sostituito due altri alberi purtroppo irrimediabilmente danneggiati a seguito delle recenti nevicate.

L’attività è stata condotta dagli operatori del servizio verde della Sea, con la gradita e fattiva collaborazione di una squadra di volontari della Croce Rossa Italiana – comitato di Campobasso.