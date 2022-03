Campobasso Calcio, Tecnorex nuovo main sponsor 2022/2023

Si allarga la famiglia dei partner a supporto del Campobasso. La società rossoblù annuncia con soddisfazione l’accordo raggiunto con l’azienda Tecnorex srl, da oggi inserita tra i Main Sponsor non solo per la stagione in corso ma anche per il prossimo campionato 2022/2023.

Tecnorex è una giovane azienda, con sede a Benevento, che opera nel settore della nuova industria 4.0. Nel tempo ha sviluppato un innovativo sistema MES, per l’interconnessione dei macchinari industriali, in grado di rendere autonomo l’intero processo produttivo delle attuali catene di produzione. Il suo logo comparirà sul retro delle maglie ufficiali da gioco e sui canali ufficiali del Club.