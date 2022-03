Campobasso all’assalto del Latina: c’è da ‘vendicare’ il 4-1 dell’andata

Quattro punti in due partite, vantaggio di cinque lunghezze sulla quintultima, +12 sulla penultima. Sì, meglio ricordarlo: anche nel malaugurato caso in cui il Campobasso fosse risucchiato nella zona playout sarebbe comunque salvo per il vantaggio proprio sulla Fidelis Andria penultima. Infatti, il regolamento dice che il playout si disputerebbe solo nel caso in cui il distacco fosse uguale o inferiore a 8 punti.

Detto questo, i Lupi vogliono proseguire la striscia positiva inaugurata con l’ottima affermazione interna sul Messina e proseguita con il pesante pareggio di Catania. A Selvapiana, ore 14.30, arriva il Latina. Un match che evoca ricordi recenti molto negativi: si perse 4-1, i tifosi a fine partita protestarono anche in maniera veemente. Insomma, servirà un riscatto anche per questo. Oltre che punti utilissimi per la salvezza.

Mister Cudini dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi migliori, il terzino sinistro Pace fermato per una giornata dal giudice sportivo. Al suo posto verrà impiegato Vanzan. Si prevede il ritorno di Michele Emmausso in attacco, magari a gara in corso. E qualcosina potrebbe cambiare in mediana nel caso in cui si tornasse al 4-3-3 dopo le due uscite col centrocampo a rombo. In questo caso Candellori tornerebbe mezzala e Tenkorang potrebbe partire dalla panchina.

Sugli spalti si prevede qualche presenza in più. Ricordiamo che la società ha deciso di effettuare una promozione sui biglietti delle prossime e ultime tre partite casalinghe. Il pacchetto riguarda le gare di campionato Campobasso – Latina, Campobasso – Vibonese del 10 aprile e Campobasso – Potenza del 24 aprile. I tre biglietti dovranno contenere lo stesso nominativo e sono destinati ad un unico settore. Non sono previsti ridotti. Nella quota sono compresi i diritti di prevendita. Nel dettaglio, 30 euro per la Curva Nord e per la Tribuna inferiore, 60 per le laterali e 90 per la Tribuna centrale.

L’incontro sarà arbitrato dal signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Salvalaglio di Legnano e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale Bonci di Pesaro.

33^ giornata: Avellino-Messina, Campobasso-Latina, Catanzaro-Turris, Fidelis Andria-Paganese, Foggia-Catania, Monterosi-Juve Stabia, Potenza-Palermo, Vibonese-Bari, Virtus Francavilla-Picerno, Taranto-Monopoli.

Classifica: Bari 68, Catanzaro 58, Francavilla, Avellino e Monopoli 55, Palermo 52, Foggia (-2) 47, Turris 45, Latina 44, Juve Stabia 42, Catania (-4), Picerno, Monterosi 40, Campobasso 37, Taranto 36, Messina 32, Paganese e Potenza 30, Fidelis Andria 25, Vibonese 19.