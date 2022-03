Campionati regionali individuali, M2 conquista 29 medaglie

Ricco il medagliere dell’M2 ai campionati regionali di categoria individuali di scena ieri nella piscina del Centro Sportivo m2 di Campodipietra. Ben 29 le medaglie conquistate, 10 ori, 8 argento e 11 di bronzo.

Nella sette corsie di Campodipietra ieri nella categoria Ragazzi Alessio D’Agostino ha vinto il titolo regionale nei 100 e 200 dorso, argento nel 100 stile. Medaglie di bronzo per Federico Calzolaio nei 1500 e per Jacopo Varriano nei 200 farfalla. Al femminile due le medaglie di bronzo conquistate da Maira Margiotta nell’800 stile libero e nei 200 misti. Nella categoria Junior Alessandro Trevisi sbaraglia il campo nei 50 e 100 stile libero, è argento nel 50 farfalla. Due medaglie di bronzo per Federico Di Rito nel 100 dorso e nei 200 misti, secondo posto nel 50 dorso. Nella stessa categoria Anthony Latessa conquista due bronzi nel 50 farfalla e nel 100 stile. Al femminile doppio oro per Alessia Di Paola nel 50 e 100 stile, argento nel 200 stile libero. Sofia Pallante vince il titolo nel 100 dorso e conquista l’argento nel 50 farfalla e nel 50 dorso. Tommaso Biello è bronzo negli 800 stile. Tra le Cadette titolo regionale nei 50 dorso per Francesca Di Iorio, per Giulia Ruggiero nei 50 farfalla e nei 50 stile libero, argento per Giusy Pescolla nei 50 farfalla e bronzo nel 50 stile libero, bronzo nel 200 stile libero per Alice Cumbolotti e medaglia d’argento per Miriam Stefanelli negli 800 stile libero.

Sono quattro gli atleti m2 che prenderanno parte dal 25 al 30 marzo prossimo ai Criteria Nazionali Giovanili di scena a Riccione dal 25 al 30 marzo prossimo. Hanno infatti ottenuto il pass per la manifestazione tricolore di scena nello Stadio del Nuoto Alessandro Trevisi (100 dorso, 50 e 100 stile libero, 50 farfalla e 50 dorso), Alessio D’Agostino (50 stile libero, 100 e 200 dorso), Sofia Orrino (50 e 100 stile libero), Giuseppe Cantalupo (200 farfalla e 400 misti). “La qualificazione di 4 atleti ai Criteria Nazionali è un risultato eccezionale – commenta Amelia Mascioli presidente del Centro Sportivo m2 – che ripaga gli atleti e tutto lo staff degli innumerevoli sacrifici fatti in questi ultimi due anni condizionati dalla pandemia. E, ancora una volta la professionalità e l’impegno di tutti sono stati determinanti per ottenere questi risultati”.