Cade dalla scala e batte la testa, è gravissimo. Preghiere per il parroco della Madonna a Lungo

Il parroco della Madonna a Lungo è ricoverato in condizioni gravissime a San Giovanni Rotondo.

Ssono ore di apprensione, dolore e preghiera a Termoli e non solo, dove Padre Luigi Russo è conosciuto e amato dai fedeli. Secondo quello che si apprende da varie fonti sarebbe stato vittima di un infortunio mentre sostituiva una lampadina fulminata proprio in chiesa. È salito su una scala ma ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo con violenza la testa. Inizialmente trasportato all’ospedale San Timoteo, ieri pomeriggio è stato trasferito in ambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove tuttora si trova affidato alle cure dei sanitari con un quadro clinico molto compromesso. Le sue condizioni sono giudicate gravissime da fonti di ospedale.

Padre Luigi Russo, 62 anni, è conosciuto anche per la sua attività di iconografo sul territorio del basso Molise, dove qualche anno fa ha avviato un laboratorio di icone sacre con l’altro eremita della zona, Fratel Giuseppe Di Lena dell’eremo Stella Maris di Guglionesi, al confine con Petacciato.

Una delle sue icone sacre era stata donata a Papa Francesco nel 2020, quando Padre Luigi si era recato a Roma, ella residenza di Santa Marta in Vaticano, in occasione delle celebrazioni per San Timoteo con il vescovo Gianfranco De Luca e don Benito Giorgetta.