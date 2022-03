Bufera social sulla riduzione gas per chi vive in montagna. “Proposta giusta, riduce le disuguaglianze”

Cara direttrice, avverto l’esigenza di intervenire nel vivace dibattito che si è sviluppato sulla relativa pagina Facebook del giornale da lei diretto sul tema del rincaro delle bollette del gas per usi civili e sulla relativa Proposta di Legge regionale presentata, ripercorrendo le tappe e la situazione che ci ha condotto ad avanzarla.

Partiamo dall’inizio. Che cosa è successo? Alcuni cittadini e amministratori dell’Altissimo Molise (fra i quali il sindaco di Capracotta, che ringrazio) mi hanno rappresentato il problema degli incredibili rincari. Sappiamo bene che l’’aumento colpisce con evidenza tutti i cittadini che abitano in ogni parte del Molise, ma incide in modo enormemente superiore per chi abita a mille metri. Sono le cosiddette zone altimetriche a cui corrispondono le zone termiche, vale a dire i luoghi dove in media si hanno le stesse temperature.

Tanto per fare un esempio un centro come Capracotta, comune che rientra nella cosiddetta Fascia F, ha un valore di Gradi Giorno molto elevato (4.004) il che significa che le temperature giornaliere risultano spesso inferiori ai 20°C e che quindi il clima è molto rigido. A differenza di centri come Termoli dove i Gradi Giorno su cui si basa la classificazione di zona climatica sono basse 1.350 (simulazioni)

Questo significa che, al di là delle percezioni soggettive, esiste una differenza oggettiva che incide sui consumi delle famiglie.

Per cui, facendo un esempio astratto, se in un Comune dell’Alto Molise prima dei rincari, si consumavano al bimestre 800 euro di riscaldamento, nei centri del Basso Molise la spesa era certamente più esigua.

Preso atto di questo, si può restare insensibili o si può pensare a come aiutare queste famiglie in gravissime difficoltà. Famiglie che affrontano tanti altri disagi, dai trasporti, alle assenze di scuole e infrastrutture. Sommano cioè alle già enormi difficoltà del vivere in luoghi marginali, dove i diritti di cittadinanza sono gravemente compromessi perché non arrivano i servizi, anche i costi più elevati sui rincari a cui devono far fronte tutti.

In sintesi, meno servizi offerti e più costi imposte dalle ‘tasse’. È giusto? Non mi pare. E non mi pare, soprattutto perché sul caro bollette incide proporzionalmente una accisa regionale, cioè una percentuale di ‘tasse’ regionali che incassa la Regione per fronteggiare per lo più la spesa sanitaria. Questa accisa, una aliquota percentuale, viene definita annualmente dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Cosa sostengo io? Che l’accisa vada ridotta per quelle famiglie che vivono in montagna al fine quantomeno di alleggerire quel caro bollette che per loro è enormemente superiore.

L’effetto finale sarà sempre quello che un cittadino delle zone di montagna si troverà a pagare una bolletta molto più salata di un cittadino che vive nei pressi della costa, ma quanto meno la Regione avrà fatto una piccola cosa pur di andare incontro a situazioni devastanti. In questo modo l’ente regionale saprà di avrà agito per restituire equità, avvicinando le situazioni delle due famiglie che restano comunque molto distanti.

È un principio generale della tassazione quello di perequazione. Qui proponiamo di alleggerire le tasse regionali a chi, per condizioni climatiche oggettive fortemente penalizzanti, si trova per forza di cose a dover pagare di più. Ripeto, la differenza finale non si elimina: chi vive in collina o in pianura continuerà a pagare in media sempre meno, ma la differenza si attenua.

E sapete di tutto ciò qual è la cosa più strana? Che non mi sono inventata niente. È un principio presente in ogni legislazione regionale e vigente in Molise fino a qualche anno fa: la numero 1 del 2009 che divideva il Molise in 5 fasce di consumo per gli usi civili e che prevedeva un aiuto maggiore per quelle zone, colpite dal gelo, dove era appunto stimato un maggiore consumo. La legge regionale è stata poi abrogata e in quei comuni le bollette sono schizzate in alto. Questo era successo già prima dei rincari, negli anni scorsi. Con gli ultimi aumenti la situazione è diventata insostenibile. E, quindi, ciò che mi sono permessa di proporre è stato reintrodurre il principio di quella Legge.

Per me che sono di sinistra, perdonatemi, la regola valida è quella che le Istituzioni, nel loro agire, devono fare sempre in modo di rimuovere le condizioni che rendono meno uguali i cittadini. Per me l’articolo 3 della Costituzione e il principio di solidarietà tra cittadini e territori resta la guida in ogni ambito dell’agire pubblico. A tutti coloro che vivono in pianura o in collina non viene tolto un euro, a chi vive in montagna e, per questo è costretto a pagare di più, potrà però essere garantito un esborso di qualche euro in meno. Questa la proposta sostenibile, oltre che equa.

Se poi volete che proponga il libro dei sogni, posso anche dire che l’accisa va tolta a tutti. Magari. Ma sono sogni. Perché sappiamo bene come queste entrate regionali siano vincolate alle uscite sanitarie e come il tavolo di controllo della spesa sanitaria, presieduto dal Mef, non lo consente. In questa situazione ho avanzato, quindi, una proposta ragionevole e fattibile, non un libro fantastico.

Una proposta seria, percorribile e tra l’altro già vigente in passato. Non mi sono inventata niente: mi sono solo ricordata di quando eravamo capaci di atti di solidarietà verso chi sta peggio. Quando nell’avvicinarsi a una proposta ci si sforzava di capire le ragioni profonde di quella idea e, magari, ci si sforzava anche di comprendere le ragioni del prossimo e fare in modo di aiutarlo.