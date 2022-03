Borghi in fiaba: via al concorso per valorizzare il paesaggio con immagini e parole

Cantieri Creativi organizza un premio denominato ‘Borghi in fiaba’. Parole e immagini per far conoscere, e per valorizzare, i piccoli centri di cui è ricca la nostra regione.

Il 10 agosto, nella serata di San Lorenzo, i Cantieri Creativi organizzano ogni anno un incontro di arte visiva e scrittura. Quest’anno c’è di più perchè l’evento si arricchisce appunto di un premio che mira alla conoscenza e alla valorizzazione del paesaggio attraverso i linguaggi dell’illustrazione e delle parole, stimolando a creare disegni, testi poetici e in prosa sul tema del “borgo”, nelle sue caratteristiche paesaggistiche e umane, intendendo per “borghi” gli abitati piccoli, come i centri antichi chiusi nelle mura di città più sviluppate.

Sarà un’occasione per tanti di oltre regione per conoscere il Molise ricco di borghi e per gli autori locali di esprimere la loro arte letteraria e grafica. I testi e le immagini selezionate saranno pubblicati in un’antologia illustrata.

Le opere vanno inoltrate alla segreteria dell’associazione villainclinata@gmail.com entro il 30 aprile.

La premiazione avverrà il 10 agosto, a Termoli nella piazza del convento San Francesco. Il 1° premio prevede un soggiorno a Termoli per un weekend per due persone. Il

2° premio è sempre un soggiorno a Termoli per due notti per due persone (a settembre) mentre il 3° premio sarà un soggiorno a Termoli per una notte per due persone (sempre a settembre).

I partecipanti locali, invece del soggiorno, riceveranno una targa oltre all’Attestato di merito e la pubblicazione.

Verranno altresì assegnati altri riconoscimenti ai finalisti con motivazioni della giuria, quali pergamene d’encomio sotto forma di Menzioni d’Onore e Segnalazioni di Merito.