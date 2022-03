Chi non ricorda il film cult “Karate Kid” e quei bonsai nella scena del maestro Miyagi che dice all’allievo: “Chiudi gli occhi, concentrati, pensa solo alla pianta e immagina un quadro perfetto, libera la mente. Pensa solo alla pianta. Devi solo avere fiducia in quel quadro: se lo senti nascere dentro di te, il quadro è sempre giusto”.

Eccola allora la passione che dall’Oriente ha piacevolmente contagiato anche l’Occidente e quella che è una vera e propria arte del settore botanico, con il tempo è entrata nel cuore e nelle abitudini di milioni di persone. Che si sono avvicinate al mondo della natura e in tanti hanno finito con il creare piccoli angoli di verdi anche nei propri appartamenti nel cuore delle città.

Il club “Bonsai al Centro del Molise” oggi ma anche domani (20 marzo) sarà al Centro Commerciale “Centro del Molise” di Campobasso con una mostra-concorso. L’evento, oltre ad essere un momento di incontro per gli appassionati molisani di questa antica arte che possono avere un’occasione di confronto e scambio, vuole promuovere l’arte bonsai e avvicinarla agli amanti delle piante e della natura e a tutti coloro che nutrono curiosità ed interesse verso i bonsai e cercano un gruppo a cui poter far riferimento.

Esemplari di “piante nane” che cattureranno – con le loro forme armoniche e quella spiritualità intrinseca – attenzione e interesse come già accaduto qualche anno quando nacque il club in Molise.

Il bonsai non è la specie di un albero ma indica la tecnica per mantenerlo in miniatura, mediante potatura e resezione degli apici. La pianta va curata. Con attenzione. Con meditazione. E il risultato deve essere il più naturale possibile perché l’obiettivo è anche quello di mettere sempre più in contatto l’uomo e la natura.

Le piante nane, anche autoctone, restano tali grazie ad una tecnica a base di legatura e pinzatura, che viene ripetuta periodicamente, e con un’attenzione quotidiana, verificando che l’acqua sia sufficiente, che l’esposizione sia adeguata, che non ci siano parassiti.

E si possono “bonseizzare” molte delle piante anche tipicamente del Molise, anche gli olivi che sono mediterranei.

Va anche detto che la tecnica non nasce in Giappone come molti sostengono ma nel VI secolo dopo Cristo, fu portata in Cina dai popoli nomadi di origine mongola. Furono loro a curare in vaso piante medicinali e lo stile ornamentale si è sviluppato in Cina soltanto successivamente raggiungendo poi le sfumature di una vera e propria arte grazie ai maestri giapponesi.

Oggi e domani a Campobasso sono previste anche dimostrazioni pratiche di lavorazioni e tecniche bonsai a cura del Club molisano.

Inoltre è prevista la presenza di un corner “Sos Bonsai”, dove chiunque può portare un bonsai per ricevere gratuitamente assistenza e consigli su coltivazione e manutenzione dagli esperti del Molise Bonsai.