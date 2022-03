Bojano, lavoratori in bilico alla casa di riposo: Uil e UILTuCS contro i licenziamenti

C’è preoccupazione per il destino dei lavoratori della casa di riposo “SS. Cuori di Gesù e Maria”, a Bojano. Dopo l’annuncio della cessione del ramo d’azienda e gli avvisi di licenziamento recapitati ad alcuni impiegati della struttura, sulla questione si è pronunciato il segretario generale Uil Molise, Tecla Boccardo:

“È impensabile, dopo gli immani sacrifici dei dipendenti della Casa di Ricovero Ss. Cuori di Gesù e Maria di Bojano, che da anni prestano servizio a beneficio di tutti gli ospiti della struttura, che li hanno tutelati durante la pandemia, che hanno sacrificato le loro vite per il bene degli ospiti, che la risposta del Presidente della Fondazione Ss. Cuori di Gesù e Maria sia l’invio di 18 lettere in cui preannuncia i licenziamenti dei lavoratori.

Chiunque – continua l’esponente sindacale – ha il dovere di intervenire per far revocare procedure messe in piedi in maniera arbitraria e non conforme a legge: solo in quel momento la Uil e la UILTuCS Molise saranno disponibili al dialogo ed al confronto”.

Una responsabilità dalla quale non può esimersi, secondo la Boccardo, nemmeno l’universo ecclesiastico regionale: “Sua Eccellenza l’Arcivescovo Bregantini, che ho sentito pochi giorni fa – ha detto il segretario Uil -, ha il dovere di intervenire per impedire che 18 famiglie molisane si trovino in gravissime difficoltà. Non può esserci dialogo se i licenziamenti non saranno revocati. La Chiesa non può essere fautrice di disoccupazione”.

Unità di intenti anche per la UILTuCS Molise di Pasquale Guarracino: “Se al contrario non verrà individuata una soluzione che garantisca l’occupazione la Uil Molise, in persona di Tecla Boccardo, e la UILTuCS Molise, rappresentata da Pasquale Guarracino, così come annunciato ieri alla presenza del Segretario organizzativo della Uil Nazionale, Emanuele Ronzoni, promuoveranno e sosterranno tutte le forme di protesta che i lavoratori della casa di riposo vorranno porre in essere”.