Bocce, il campano Moccia vince a Frosolone. Albanese secondo

Cristofaro Moccia della società Città di Cicciano ha fatto suo il Trofeo San Giuseppe, alla memoria di Giuseppe Tasillo, gara regionale di bocce, specialità individuale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese, club presieduto da Pasquale Mangione (che è anche vice-presidente della FIB Molise), il quale, a fine gara, si è detto “soddisfatto dell’andamento della manifestazione in memoria di un grande appassionato della nostra disciplina sportiva, nostro amico di tutti i giorni”.

“Dopo le gare di febbraio e marzo – ha ricordato Mangione – il prossimo appuntamento è in programma il 25 aprile, quando è in calendario un Individuale Nazionale, il Trofeo Città di Frosolone alla memoria di Lelio Pallante, ex sindaco della nostra città, che si appassionò al nostro sport e grazie al quale si organizzò, per la prima volta nel 2004, il trofeo nazionale intitolato alla nostra cittadina”.

Il campano Moccia ha superato, in finale, il molisano Giovanni Albanese dell’ABC Castelpetroso. Al terzo posto, l’abruzzese Vittorio Cavarocchi di Castelnuovo Vomano; quarta piazza per Gabriele Capodaglio della Città di Vasto. 88 i partecipanti, in rappresentanza di società molisane, abruzzesi, pugliesi, campane, laziali e lucane.

A completare il quadro dei finalisti: Antonio Verdone della Monforte Campobasso (quinto), Lorenzo Rossi dell’Avis Campobasso (sesto), Luigi Di Spalatro della Madonna delle Grazie Termoli (settimo), Nicola Perrella della Frosolonese (ottavo), Ernesto Di Iorio della Frosolonese (nono), Michele Pavone di Castelnuovo Vomano (decimo) e Angelo Corrente de La Folgore Cassino.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; l’arbitro di campo, invece, Clemente Di Bartolomeo.

Alle premiazioni, presente anche il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, al quale la Bocciofila Frosolonese ha donato la tessera da socio, visto il suo passato da atleta proprio in forza al club capeggiato da Pasquale Mangione. “A Frosolone mi sento come a casa – il commento del numero uno delle bocce molisane – La Bocciofila Frosolonese, attiva da 19 anni, da quest’anno annovera nuovi giovani appassionati di Macchiagodena, alcuni dei quali già integrati nel movimento, avendo ottenuto ottimi risultati. I complimenti vanno a tutto il gruppo di appassionati che portano avanti le attività societarie a Frosolone”.