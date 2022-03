È tutto pronto per la 2^ tappa del Circuito Prestige Junior, il Trofeo Città di Castelpetroso, gara nazionale riservata agli Under 18 e Under 15, organizzata dalla Bocciofila Castelpetroso.

60 gli atleti ai nastri di partenza, che rappresentano società molisane, laziali, pugliesi, campane, marchigiane umbre e sarde. È la prima manifestazione di questo genere che si organizza in Molise, regione tornata a organizzare un evento giovanile nazionale dopo una quindicina di anni.

Cinque i gironi eliminatori della kermesse Under 18, sei i raggruppamenti Under 15. Si gioca in bocciodromi delle province di Campobasso e Isernia domenica 6 marzo 2022 a partire dalle ore 9; finali dalle 15 al Bocciodromo Comunale ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso.

“Un buon riscontro di iscritti in una regione, il Molise, che si sta affacciando al mondo boccistico giovanile e che deve ritenersi soddisfatto, dal punto di vista numerico e qualitativo, degli atleti in gara. Ho avuto modo di visitare domenica scorsa il bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso, situato in una splendida posizione dal punto di vista geografico e territoriale, ma anche logistico – il commento del presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Le tappe del Circuito Prestige Junior hanno anche il merito di poter far conoscere la disciplina e far sviluppare lo sport delle bocce su tutto il territorio nazionale, anche nei centri più piccoli, dove i bocciodromi sono il valore aggiunto per la vita di queste comunità sociali”.

“Sarà una giornata importante per il movimento boccistico molisano – le parole del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, alla prima uscita ufficiale da numero uno delle bocce molisane -. Arriveranno in regione sessanta giovani atleti e ai nastri di partenza ci sarà anche qualche atleta molisano. La speranza è divulgare la nostra disciplina tra i più giovani. Chi si recherà nei bocciodromi dove si disputeranno i gironi eliminatori e a Castelpetroso, sede delle finali, si renderà conto, guardando i più forti atleti del panorama nazionale, di come lo sport delle bocce sia una disciplina completa e anche difficile da praticare ad alti livelli, richiedendo allenamento fisico e tecnico-tattico. I complimenti per questa gara nazionale vanno al presidente della Bocciofila Castelpetroso, Paolo Vacca, da poco eletto al vertice della società insieme a un Consiglio Direttivo giovane e intraprendente. Paolo riparte da quello che era stato il pallino fisso del papà Antonio, ex sindaco di Castelpetroso, atleta e dirigente sportivo: portare nei bocciodromi i bambini e i ragazzi”.

“Siamo felici di ospitare a Castelpetroso, piccolo centro a vocazione turistica, e in Molise alcuni dei migliori giovani atleti italiani – ha affermato il presidente della Bocciofila Castelpetroso, Paolo Vacca – Stiamo cercando di rinverdire gli antichi fasti della nostra società sportiva. Da poco sono stato eletto presidente del club e, con l’aiuto di un Consiglio Direttivo giovane, stiamo cercando di rilanciare il circolo bocciofilo per aprirlo a nuovi appassionati, ai ragazzi, alle donne e alle persone con disabilità, grazie a un impianto, da poco ristrutturato, e pienamente accessibile”.

La terza tappa del Circuito Prestige si terrà il 20 marzo a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, con l’organizzazione dell’ASD Dei Cacciatori.

La classifica Under 18 del Circuito Prestige dopo la prima tappa: Luca Sciamanna (Campoleone Roma) 6; Samuele Danesi (Caccialanza Milano) 3; Mattia Pistolesi (Montegranaro) e Alessandro Alimenti (Città di Spoleto) 2; Nicolò Lambertini (Codognese), Federico Alimenti (Città di Spoleto) e Aabid Anoir Malizia (Ancona 2000) 1.

La classifica Under 15 del Circuito Prestige dopo la prima tappa: Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano) 6; Matteo Simeoni (Boville Marino) 3; Alessandro Minoia (Canottieri Flora Cremona) e Alessandro Massarini (Canottieri Flora Cremona) 2; Giovanni Scabellone (La Fontana), Matteo Pergolesi (Montegranaro) e Luca Domaneschi (Canottieri Flora Cremona) 1.

Nella foto, la visita del presidente federale Marco Giunio De Sanctis e del consigliere federale Vincenzo Santucci al Bocciodromo Comunale ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso nel pomeriggio di domenica 27 febbraio 2022