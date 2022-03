Beni di prima necessità per la popolazione ucraina, raccolta a San Giacomo

Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni, in collaborazione con la Misericordia di Termoli – sezione distaccata di San Giacomo, sta organizzando una raccolta di beni di prima necessità per i rifugiati di guerra ucraini.

In particolare i beni sono: cibo in scatola a lunga conservazione (come ceci, fagioli, lenticchie), pasta corta, latte a lunga conservazione non fragile, prodotti per l’igiene intima non fragili, disinfettanti, garze sterili, cerotti e farmaci da banco, quaderni, album da disegno, colori e penne, pannolini e assorbenti. Le confezioni devono essere nuove e integre.

La raccolta verrà effettuata nella giornata di sabato 5 marzo dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 presso i locali del centro sociale del Municipio di San Giacomo degli Schiavoni.