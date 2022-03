I consiglieri comunali del M5S chiedono un immediato intervento di bonifica in Contrada Piane Graziani, nella zona rurale fra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni raggiungibile via San Pietro.

“L’amore per l’ambiente e per la nostra terra ci porta a segnalare ancora l’ennesima discarica abusiva. Questa volta ad essere contaminate sono le terre di Contrada Piane Graziani. In prossimità delle sorgenti del Torrente Rio in un percorso naturalistico designato al ripopolamento e cattura con divieto di caccia, percorso dai cavallerizzi per le escursioni a cavallo, la presenza di rifiuti abbandonati sono un colpo mortale per la flora e per la fauna. Ma anche a monte nei pressi dell’acquedotto la situazione non è diversa”.

I grillini riferiscono di aver “segnalato agli organi preposti per una immediata bonifica e un pronto intervento per la salvaguardia della salubrità e igiene pubblica oltreché per l’individuazione dei responsabili e l’applicazione delle sanzioni del caso. Ringraziamo pubblicamente tutti i cittadini che per spirito collaborativo giornalmente ci segnalano la presenza di rifiuti nelle diverse zone del nostro territorio perché solo uniti e lavorando all’unisono possiamo essere di supporto e di aiuto agli Enti preposti al controllo e alla vigilanza”.