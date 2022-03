La sindaca di San Salvo Tiziana Magnacca ha confermato le cifre relative ai posti di lavoro disponibili nei prossimi mesi, quando aprirà il centro di distribuzione Amazon nell’area dell’ex Interporto, alla zona industriale del paese e ben visibile dalla Trignina.

“L’azienda che lo sta costruendo consegnerà lo stabile entro fine maggio o inizio giugno” ha fatto sapere Magnacca in uno dei suoi consueti video diffusi sulla pagina Facebook del comune abruzzese al confine col Molise.

L’apertura del centro dovrebbe invece avvenire entro la fine dell’estate 2022. “Oggi alla presenza del presidente del presidente del Consiglio comunale abbiamo ricevuto il direttore dello stabilimento, il direttore delle risorse umani e la responsabile delle relazioni istituzionali – ha detto la sindaca Magnacca in apertura del messaggio video -. Voglio ribadire che non è stata ancora individuata l’agenzia interinale che procederà alle selezioni del personale per la logistica ma comunque sarà comunicato tempestivamente entro una decina di giorni” ha aggiunto.

La sindaca ha precisato ancora che Amazon sta contrattualizzando direttamente le figure con profili più alti, quali manager e ingegneri, mentre successivamente passerà da un’agenzia interinale la selezione per il personale della logistica, della manutenzione e di altre mansioni.

“L’obiettivo – ha ribadito – è quello di avere mille posti di lavoro a tempo indeterminato nei primi tre anni, oltre ad una serie non meglio precisata, ma che dipenderà dai volumi di affari, di lavoratori che saranno caratterizzati almeno all’inizio dal contratto di lavoro interinale o comunque dalla stagionalità”.

Nel dialogo coi responsabili Amazon si è discusso anche di contratti in favore di categorie più svantaggiate, oltre che di una particolare attenzione per l’occupazione femminile.

Magnacca ha fatto sapere che l’azienda ha chiesto di migliorare i collegamenti pubblici e quindi le corse autobus. “Abbiamo parlato anche di viabilità e di come in effetti le rampe di accesso ad Amazon hanno migliorato anche in parte la viabilità su quel tratto di strada. Sui trasporti siamo stati sollecitati a dare una maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale tra le varie aree della nostra provincia e con i colleghi collegamento tra la stazione e lo stabilimento di Amazon”.