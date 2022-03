Ventiquattro ore dopo il summit in Prefettura, come annunciato il Comune di Campobasso, che accoglierà la maggior parte dei primi 90 profughi ucraini destinati al Molise, ha pubblicato la manifestazione d’interesse per reperire alloggi idonei. Gli immobili dovranno essere pronti, agibili e in condizioni igienico-sanitarie previste per legge. Ospiteranno le donne e i bambini fuggiti dal conflitto.

“Con l’avviso oggi (8 marzo, ndr) pubblicato – spiega il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – l’amministrazione intende avviare una ricognizione tesa al reperimento, sul territorio cittadino, di strutture alloggiative idonee per soluzioni di accoglienza di persone in fuga dall’Ucraina ed in ingresso sul territorio nazionale, tenendo conto della prevalenza tra esse di donne e bambini”.

L’avviso si rivolge anche ai proprietari degli immobili utilizzati per i migranti e inserite nel sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Dunque, riferiscono dal Municipio, i cittadini che volessero mettere a disposizione propri immobili o strutture possono scrivere all’indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it, indicando e/o allegando, almeno: gli estremi (dati personali) del proprietario dell’immobile; gli estremi di ubicazione, consistenza e dati catastali dell’immobile e relative planimetrie.

“Gli immobili devono essere in condizioni di piena ed immediata abitabilità e conformi alle normative sanitarie e urbanistiche vigenti”, puntualizzano dal Comune.

Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse, sarà stipulato il contratto con i proprietari degli immobili per l’utilizzo degli stessi. “Il Comune e/o l’Ambito Sociale di Zona proporranno ai proprietari le possibili ipotesi di utilizzo degli immobili e connesse condizioni tecnico-economiche”, aggiunge il primo cittadino.

Intanto, si susseguono le iniziative di raccolta dei beni in favore delle popolazioni ucraine. Mentre oggi pomeriggio, alle 18, è stata convocata la Conferenza Unificata con Governo, Regioni e Comuni sull’accoglienza e sull’assistenza delle popolazioni colpite dal conflitto.