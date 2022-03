Dare un tetto, prima di tutto, ma anche le garanzie sanitarie e di istruzione ai profughi – in particolare donne e bambini – che arriveranno dall’Ucraina.

Al fine di far fronte alle prossime – molto più che prevedibili – esigenze di accoglienza derivanti dall’afflusso in Italia (e in Molise) di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta ha convocato, stamane, una urgente riunione del Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione, Commissario delegato all’emergenza in atto, il Prefetto di Isernia, il Sindaco del capoluogo e il Presidente della provincia di Isernia, i Questori delle due province, i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale di Campobasso, del Comune di Isernia, dell’Anci Molise, dell’Ufficio Scolastico regionale e dell’Asrem.

Sul tavolo prima di tutto l‘emergenza alloggiativa. “È stata – scrivono dalla Prefettura – compiuta una analisi sulle attuali soluzioni di alloggiamento e su quelle che potranno essere reperite in caso di ulteriori necessità, facendo riferimento in primo luogo ai CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e alla rete del S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)”.

Ma come detto sono già tanti i Sindaci molisani che stanno facendo una ricognizione degli immobili che potrebbero essere destinati all’accoglienza. E non si esclude che sia affidata ai Comuni stessi la gestione dell’ospitalità, sempre secondo la disciplina del sistema CAS. Una proposta in tal senso arriva anche da una decina di associazioni che hanno individuato nel Villaggio di San Giuliano di Puglia, costruito dopo il terremoto del 2002, come sede idonea.

“Elemento essenziale per una efficace gestione dell’emergenza è l’attivazione di un costante e sinergico flusso informativo fra tutte le istituzioni competenti, anche al fine di garantire con immediatezza la necessaria assistenza sanitaria per la prevenzione del contagio pandemico sia mediante screening tempestivi all’ingresso nel territorio, sia per l’attivazione dei protocolli vaccinali”.

E proprio nella giornata odierna l’Asrem (presente come detto al Tavolo) ha diramato un comunicato sul tema della profilassi cui dovranno essere sottoposti i profughi che arriveranno in Molise. L’azienda sanitaria regionale ha elencato anche le responsabilità di chi decida di prestare aiuto e accoglienza. È necessario infatti che si proceda, non appena i cittadini ucraini giungano in Molise, a ottemperare a una serie di operazioni per loro. Ovvero: richiedere l’attribuzione del codice STP presso il competente ufficio del distretto sanitario di riferimento; richiedere entro 48 ore dall’arrivo, attraverso un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o inviando un’apposita mail a dipartimentounicoprevenzione@asrem.org, l’esecuzione di un tampone molecolare da parte dell’Asrem o in alternativa

provvedere a effettuare un test antigenico presso una qualsiasi farmacia o struttura autorizzata; far somministrare la vaccinazione anti-Covid a tutti i soggetti a partire dai 5 anni di età che non l’abbiano fatto nonché far somministrare la dose booster per i soggetti a partire dai 12 anni che non siano in possesso di documentazione che attesti l’avvenuta somministrazione. Inoltre è richiesto di accompagnare i cittadini ucraini, sia minorenni che adulti, presso un qualsiasi centro vaccinale dell’Asrem per la valutazione della necessità di procedere ad effettuare anche le altre vaccinazioni di routine (Epatite B, TBC, Difterite, Tetano, Pertosse, Polio, Haemophilus influenzale b, Morbillo, Parotite, Rosolia, ecc) che sarà effettuata in rapporto all’età del soggetto.

Ma non solo. Per la Prefettura “analoga attenzione sarà riservata agli esuli in età scolare attraverso l’applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto alla istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche, anche, ove necessario, con la realizzazione di progetti di integrazione”.

E a tal riguardo va segnalata la lodevole iniziativa del Centro Universitario Sportivo del Molise, da sempre attento non solo all’ambito sportivo ma anche a quello sociale.

“Tutti i bimbi delle famiglie in fuga dai territori di guerra e rifugiate in Molise potranno fare sport gratuitamente presso le strutture del Centro Universitario Sportivo del Molise.

Per info 0874.404.981”

