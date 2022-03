Al via la primavera culturale di Macchiagodena: ospiti Francesca Capozza e Giovanni Mancinone

Libri, arte, teatro, cinema, convegni: anche quest’anno nella stagione della Cultura a Macchiagodena. Tanti eventi nei prossimi mesi e tutti sempre all’interno dell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima”.

La Primavera Macchiagodenese 2022 vede il suo inizio venerdì 25 marzo, alle ore 17,30, nella Biblioteca Comunale del paese in provincia di Isernia, con i libri di Francesca Capozza e Giovanni Mancinone. Intorno al tema della criminalità organizzata e non si tiene una presentazione-dibattito tra due dei maggiori esponenti del panorama professionale e culturale. Attraverso Immigrazione Criminale (Amazon Editore), scritto da Francesca Capozza, e Molise Criminale (Rubbettino Editore), scritto da Giovanni Mancinone, una serata che aiuta a comprendere la delinquenza e il malaffare in Molise, in Italia, anche analizzando i movimenti, le modalità di operare, le forme delle diverse criminalità straniere; il terrorismo islamico.

L’evento, che prevede l’introduzione e i saluti del sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, è moderato dalla giornalista Valentina Ciarlante, tra i volti più noti della televisione locale.