Al Giro d’Italia si scala il Macerone, la salita ‘maledetta’ da Girardengo

Una salita resa immortale dai campioni del passato, dalle imprese dei migliori ciclisti della storia. Il Macerone torna al Giro d’Italia nella tappa che il 15 maggio prossimo partirà da Isernia per arrivare al Blockhaus, una delle cime più toste dell’Appennino. Per il secondo anno consecutivo, dunque, dopo l’arrivo a Termoli dello scorso maggio, la carovana rosa sarà in territorio molisano.

Nel dettaglio, il percorso vedrà i corridori salire da Isernia verso il valico del Macerone, in un primo momento escluso ma poi scelto nell’altimetria ufficiale, a seguire Rionero Sannitico prima di arrivare a Roccaraso. Doppia scalata del Blockhaus: da Pretoro a Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e ci si arrampicherà fino all’arrivo lungo tornanti che supereranno spesso il 10% di pendenza.

Il Macerone non ha più le pendenze di un tempo. Si narra che il campionissimo Costante Girardengo, anno 1921, come suo solito dominatore del Giro, durante la quinta tappa cade rovinosamente. Arrivato in cima al Macerone, scende dalla bici e traccia una croce sulla polvere sussurrando: “Girardengo si ferma qui”. Prima di abbandonare quella tappa durissima.

Bisogna dire che il Macerone (tre chilometri e mezzo al 5% di media con punte fino all’8) e Rionero Sannitico (nove chilometri con terza parte più impegnativa) sono salite che oggi non fanno più molta selezione ma in passato, ai Giri d’Italia tra le due guerre, erano terribili da affrontare visto il manto sterrato e la lunghezza infinita delle tappe.

Dunque, poco più di un mese e mezzo per il ritorno della corsa rosa sulle strade del Molise dopo la doppia tappa del 2021 in cui ci fu l’arrivo a Termoli e un traguardo volante a Campobasso. In entrambe le occasioni furono molte le persone entusiaste al passaggio dei ciclisti. Emozioni che solo il Giro d’Italia è in grado di trasmettere.