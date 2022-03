Oltre 2000 km e 25 ore di viaggio per raggiungere dal Molise Krasnobrod, piccola cittadina di frontiera al confine tra la Polonia e l’Ucraina. Questi sono i numeri della missione umanitaria intrapresa da Nicola Fratangelo, Presidente della Società Nazionale Salvamento sezione di Guardialfiera, suo figlio Lorenzo e il medico della missione, dottor Giordano Bruno di Santa Croce di Magliano.

“In mattinata siamo stati calorosamente accolti – riporta il Presidente Nicola -, dall’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, i coordinatori locali della distribuzione degli aiuti, i rappresentati delle associazioni di volontariato.

In seguito siamo stati raggiunti da Natalia che in abito tradizionale ucraino fin dall’inizio della guerra si occupa di consegnare gli aiuti umanitari direttamente alle famiglie rimaste in territorio ucraino.

Ad accompagnare Natalia nella sua missione, Sebastian, “Life Protection Advisor” appena rientrato da Leopoli, devastata dai bombardamenti. Entrambi come segno di profonda gratitudine ci hanno già invitati a visitare il proprio Paese una volta terminata la guerra.

Stando sul posto abbiamo potuto constatare di persona che i tir e camion di grande dimensioni vengono bloccati alla frontiera, ciò rende quasi impossibile l’effettiva consegna degli aiuti alla popolazione. L’unica via di consegna degli aiuti umanitari al momento è rappresentata dai privati cittadini che tramite le proprie auto o piccoli furgoni riescono ad arrivare fino alle famiglie rimaste nei bunker.

Ad accompagnarci dai primi istanti al nostro arrivo a Krasnobrod è stata Iwona, una delle più attive volontarie che si occupa dell’accoglienza dei rifugiati e della distribuzione degli aiuti. Iwona ci ha condotto nel centro di smistamento e consegna dei beni raccolti che arrivano da tutta Europa.

Aiuti all’Ucraina dal Molise

Abbiamo potuto constatare di persona la precisa ed efficiente organizzazione che accompagna il rifugiato fin dal primo arrivo. Particolare attenzione è stata riservata ai bambini che vengono quotidianamente coinvolti in attività ludiche ed educative da parte di maestre e psicologhe. Forte è stata la gratitudine mostrata da parte dei rifugiati ucraini nel momento della consegna degli aiuti donati. Un momento di particolare emozione è stato condividere la cena attorno al falò con i rifugiati organizzato dalla struttura che li accoglie.

Le parole più commoventi che porteremo sempre nel cuore ci sono state trasmette da Ingha, giovane mamma Ucraina scappata dai bombardamenti: “Sapere che esistono delle persone estranee e totalmente sconosciute, che si fanno 2000 km per portare aiuti umanitari dedicando tempo ed energia mi dà la forza di tornare in Ucraina con i miei figli e di ricominciare a costruire e a vivere”.

Quindi proseguono i volontari, appena tornati in Molise: “La nostra promessa lasciata ai volontari che quotidianamente rischiano la vita per entrare in Ucraina e consegnare di persona i beni è stata quella di rivederli al più presto per nuove missioni insieme.

La nostra missione non sarebbe mai stata portata a compimento senza i concreti e numerosi aiuti ricevuti, grazie a chi ha dato completa fiducia alla nostra squadra. Anche nel terrore della guerra emerge la forza dirompente della vita”.