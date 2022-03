Si è conclusa e ha portato un grande risultato in termini di donazioni la raccolta promossa in collaborazione tra il Comune di Termoli e le associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Il Sae 112, Valtrigno, Misericordia, Arca e Aisa Campomarino hanno gestito in queste settimane un ingente quantitativo di cibo, vestiario, medicinali e prodotti per l’igiene che la popolazione residente sul territorio ha acquistato per la popolazione ucraina invasa dall’esercito russo che sta affrontando una esistenza di pericoli, sofferenze e bombardamenti.

A brevissimo un camion partirà da Termoli con gli aiuti, destinazione Chorzow in Polonia, a sua volta gemellata con la città di Ternopil in Ucraina dove saranno smistati gli aiuti. Le basi logistiche dove sono stati sistemati i viveri si trovano alla Misericordia e nella parrocchia di San Pietro e Paolo, dove il parroco Padre Enzo Ronzitti si sta occupando anche di organizzare il viaggio delle cui spese si fa carico il Comune di Termoli.