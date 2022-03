Il consigliere comunale del Pd di Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno, ha chiesto la convocazione di una commissione urgente a seguito di decine di segnalazioni che gli sono pervenute in merito alle bollette dell’acqua.

“Alcuni cittadini mi hanno raccontato – scrive Trivisonno – di richieste per canoni idrici e Tari spesso non dovuti, perché già pagati”.

Si tratterebbe di somme anche degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 “quindi, in teoria, anche prescritte” continua Trivisonno e che “a detta dei contribuenti, non sono mai state richieste dal Comune negli anni scorsi: nella lettera raccomandata vengono richiamati solleciti di pagamento mai notificati ai cittadini. Sono numerosi i cittadini che mi segnalano questo problema, alcuni in grave difficoltà a fronte di pagamenti richiesti che superano i mille euro. Conviene, pertanto, affrontare subito la questione, prima che si crei ulteriore confusione e sconcerto.

Per questo motivo ho chiesto una commissione con carattere urgente al fine di comprendere se ci sono problemi e quali le eventuali soluzioni”.