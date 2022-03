L’Agnonese perde in casa e va a -3 dal Termoli. Isernia al terzo posto

Il Ko interno dell’Olympia Agnonese contro il Pietramontecorvino permette al Termoli di mantenere la vetta solitaria dell’Eccellenza Molisana dopo 23 giornate del massimo campionato regionale di calcio.

Al Civitelle è finita 1-0 per gli ospiti, un passo falso per gli altomolisani che restano quindi a tre lunghezze dal Termoli, visto il successo conseguito ieri dai giallorossi a tempo scaduto per 1-0 sul campo del Campobasso 1919.

Al terzo posto della classifica si issa il Città di Isernia San Leucio Roccasicura che oggi ha travolto in trasferta il Volturnia per 3-0 con reti di Di Lullo, Negro e Soria Ruben. Gli isernini salgono a 54 punti, quindi a 6 lunghezze dal Termoli e scavalcano il Campodipietra che ieri ha pareggiato 1-1 a Sesto Campano.

Nelle altre gare della 23esima giornata Bojano-Aurora Ururi 4-0, Castel Di Sangro-Real Guglionesi 1-1, Cliternina-Altilia Samnium 3-0 e Polisportiva Gambatesa-Venafro 0-5.

