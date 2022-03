Apprendo, con sincero dispiacere, della scomparsa di una persona ben conosciuta dall’infanzia: schiva, affettuosa, laboriosa. Si chiamava Francesca Barone, Franca per gli intimi e gli amici. Non so esattamente da quanto abitasse in quel piccolo microcosmo umano della nostra Termoli appena “fuori porta”, compreso tra la scalinata del Terzo corso (corso Vittorio Emanuele III) e l’incrocio con via Frentana.

Io me la ricordo lì da sempre, sin da quando passavo davanti casa sua per andare al cosiddetto ‘asilo’ delle sorelle Colantonio (Elvira, Adelina e Francesca) in via Fratelli Brigida, tre povere vedove senza pretese che in cambio di un modesto compenso s’impegnavano a tenere a bada per qualche ora alcuni bambini della zona, oltre a cucinare i pasti per i carcerati. Sto parlando di oltre settant’anni fa.

In quel tratto di strada, sì e no di 200 metri, sin da prima della guerra vivevano, oltre alla famiglia di Franca, alcune altre, non molte, appartenenti a strati sociali diversi: operai, piccoli contadini, pescatori, artigiani, muratori, impiegati, insegnanti, imprenditori, professionisti. Tutt’altro che un piccolo quartiere-ghetto.

Ad avere queste caratteristiche poteva semmai dirsi il “loggiato di Mucci”, un lungo terrazzo con abitazioni situate a un livello più basso del Terzo corso, ma con vista sul porto. Sei famiglie, tutte laboriose, ma di modeste condizioni economiche, vi avevano alloggio e allevavano galline ovaiole.

Non si trattava però di un pezzo di città autonomo. Per la spesa infatti si faceva riferimento agli alimentari di Filomena Cannarsa, detta du guardie, poiché vedova di vigile urbano, in via F.lli Brigida (dove oggi c’è La Pizzetteria), oppure alla botteguccia delle sorelle D’Adamo (alias Ciccille u naplutäne, ora c’è la Boite), di fronte al Castello. Se ti occorreva la pasta, allungando di poco il passo potevi raggiungere il negozio annesso al pastificio di Michelino Casolino, detto u maqquarenare (il maccaronaro), in via Fratelli Brigida.

Nessun problema, invece, se ti sentivi male. A intervenire c’era lì il medico dott. Alfredo D’Andrea, all’epoca uno dei pilastri dell’Ospedaletto e poi del primo San Timoteo, persino un notaio vi aveva casa (il dottor Rinaldo D’Ettorre), ma un solo esercizio commerciale: la latteria di Clementina Santomieri, detta ’Ndina e il laboratorio artigiano di Concettina a cavezettäre, artigiana di calze di lana, entrambe gestite in ambito casalingo. Se volevi, invece, la verdura fresca di giornata, anziché recarti in piazza Mercato, c’era Rocco Polimene, che tutti i giorni rientrava da Pantano (la zona degli orti). Per tutto il resto a piazza Mercato c’era di tutto.

Sia per la stretta vicinanza fisica che per il particolare modo di vivere i rapporti umani di quegli anni, non c’era accadimento buono o cattivo che riguardasse una di queste famiglie che non venisse a conoscenza di tutte le altre. I segreti? Non esistevano. La vita era un libro aperto alla curiosità di tutti.

All’inizio degli anni Cinquanta in questa piccola parte della città i segni della guerra non erano ancora stati cancellati. Ad esempio al primo ingresso di palazzo Crema per accedere agli appartamenti, dato che quella in muratura era stata abbattuta con i bombardamenti, si usufruiva di una lunga scala di legno, la stessa che si usava per la costruzione delle case.

A proposito di palazzo Crema, oggi rudere abbandonato che grida vendetta, ogni appartamento aveva l’acqua in casa e un piccolo bagno. Qualcosa di moderno per l’epoca, anche se l’acqua si faceva desiderare parecchio.

Prima che fosse preda di discutibili operazioni immobiliari, una delle quali coinvolgeva in prima persona gli amministratori comunali dell’epoca, faceva parte integrante di quel pezzo di strada un’ampia zona verde che noi chiamavamo il “giardino di Donna Bernice” (Campolieti), un’insegnante appartenente a famiglia benestante della città, la cui estensione, prima della costruzione del porto, arrivava fino al mare. Morta lei, il villino era abitato da famiglie ricercate. Noi ragazzi vi andavamo spesso a giocare, godendo di un ambiente sano e al riparo da rischi.

Poi nel 1953… beh, lasciamo perdere.

Di questo angolo della nostra Termoli, Franca Barone era ormai quella che più a lungo di tutti vi ha abitato. Quando raramente passavo di lì non potevo fare a meno di salutarla. Mi ricordava un passato incancellabile, al quale sono ancora oggi fortemente legato. Riposi in pace.

Affettuose condoglianze alla sua famiglia, in particolare al nipote Antonello, anche da Primonumero.