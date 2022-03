Abbigliamento ciclismo: cosa indossare?

Quando per la prima volta si intende salire in bicicletta indipendentemente se quella da strada o una mountain-bike, è sempre bene sapere di quale abbigliamento e accessori c’è bisogno per pedalare con il massimo comfort. In tal senso tra i tanti indumenti ce ne sono alcuni su cui vale la pena focalizzare la propria attenzione come ad esempio giacche, pantaloni e magliette giusto per citarne alcuni.

L’importanza dell’abbigliamento per il ciclismo

Tra i tanti capi d’abbigliamento per il ciclismo ce ne sono alcuni che si rivelano importanti poiché permettono di pedalare in modo confortevole e soprattutto anche in condizioni climatiche avverse.

Per esempio nel settore abbigliamento ciclismo sono disponibili delle giacche specifiche che vantano delle maniche più lunghe e quindi risultano ideali per mantenere più protetto il ciclista.

Anche degli impermeabili si rivelano tuttavia adatti per proteggerlo durante l’ascesa su sentieri di montagna.

La scelta di questi capi d’abbigliamento insieme ad alcuni funzionali accessori solitamente è facile, grazie anche al fatto che hanno un prezzo accessibile e sono ricchi di funzionalità. Per fare alcuni esempi, ci sono quelli che aumentano la visibilità poiché presentano colori fluorescenti e inserti riflettenti.

I pantaloni impermeabili

I pantaloni impermeabili in inverno risultano ideali quando si pedala poiché aiutano a mantenere le gambe asciutte in qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre spesso hanno dei dettagli riflettenti e gambe con cerniera il che li rende facili da indossare e da togliere senza dover necessariamente slacciare le scarpe.

Un’altra opzione per evitare di avere una metà inferiore fradicia, è quella di indossare leggings o pantaloncini in lycra specifici per il ciclismo. Questa tipologia di capi d’abbigliamento insieme ai calzini possono diventare anche un cambio di biancheria intima da poter indossare asciutti e puliti quando si arriva a destinazione.

Scarpe e copriscarpe

Per un ciclista sia esso principiante che esperto, vale la pena considerare l’acquisto di copriscarpe impermeabili come alternativa a scarpe specifiche per pedalare. Le prime si attaccano alla parte superiore delle scarpe da ciclismo e sono progettate per evitare che pioggia e schizzi di pozzanghera penetrino all’interno. Inoltre si rivelano un’ottima aggiunta per chiunque abbia intenzione di guidare con qualsiasi condizione climatica.

Per quanto riguarda invece le seconde, si potrebbero semplicemente usare un paio di scarpe da ginnastica oppure meglio ancora investire su quelle specifiche per il ciclismo in modo da rendere più sicura ed efficiente la pedalata. A tale proposito, vale la pena aggiungere che molti appassionati delle due ruote optano per scarpe da mountain bike, poiché sono facili da indossare e si possono usare anche quando non si pedala.

Maglie e giacche per il ciclismo

Tra i tanti capi d’abbigliamento e accessori su cui un ciclista specie se principiante deve focalizzare la sua attenzione, vale la pena citare alcune tipologie di maglie e giacche. A riguardo delle prime ci sono ad esempio quelle senza maniche e realizzate in un tessuto traspirante con svariate reti laterali. Queste ultime sono ideali per gestire al meglio il sudore e vantano di serie una zip che parte dalla vita e arriva fino all’altezza del collo, nonché delle pratiche e funzionali tasche sul retro.

Per quanto riguarda invece gli accessori da ciclista, un principiante può orientarsi su una giacca antivento realizzata in nylon della tipologia DWR e dotata di funzionali inserti riflettenti.