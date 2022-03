Ieri in Molise 297 contagi e 279 guarigioni; in ospedale 2 decessi, 1 ricovero, 2 trasferimenti in Rianimazione e 4 dimissioni

bollettino_09032022

ANCORA ALTO IL NUMERO DI CONTAGI: OGGI 285

285 contagi e 249 guarigioni: sale ancora il numero di attualmente positivi in Molise che oggi torna sopra i 6mila, attestandosi su 6.017 unità. La tendenza sempre più chiara negli ultimi giorni sembra essere quella di una ‘non discesa’ o peggio di una crescita delle infezioni.

1 DIMISSIONE E NESSUN RICOVERO

Scendono a 22 i pazienti Covid al Cardarelli: oggi si registra una dimissione da Malattie Infettive e nessun nuovo ricovero. La situazione nei reparti è la seguente: sono 3 i pazienti in Terapia Intensiva, 7 in Malattie Infettive e 12 in Anziano Fragile.

I DATI NAZIONALI

Anche la tendenza nazionale parla di una curva in lieve risalita. Oggi i contagi sono stati 48.483 per un tasso di positività dell’11.2%. I morti sono stati 156 (ieri 184) ma scendono i ricoveri: -201 nei reparti ordinari e -29 nelle terapie intensive.