Ieri in Molise 209 contagi e 279 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 2 ricoveri e 1 trasferimento in Terapia Intensiva

bollettino 8 marzo

2 DECESSI, UNO IN INTENSIVA

Un uomo di 71 anni di Casacalenda e una donna di 84 di Montenero di Bisaccia sono morti nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli, dove erano ricoverati perchè affetti da Covid-19. Il primo era in Terapia Intensiva mentre la seconda era nel reparto Anziano Fragile. Probabile che entrambi avessero anche altre patologie oltre a quella generata dal virus. In ogni caso aumenta il numero delle vittime legate alla pandemia (sopra le 600 unità in Molise). Dal computo però viene esclusa la donna di Colletorto deceduta il 5 marzo scorso e inserita nel quotidiano bollettino Covid dell’Asrem. “La donna – rettifica oggi l’azienda sanitaria – è deceduta in altro reparto e non è da computare nei decessi covid in quanto negativa”. La vittima infatti dopo un primo ricovero in Anziano Fragile Covid si era negativizzata ed è stata trasferita in altro reparto – non covid – del Cardarelli.

SCENDONO I RICOVERI MA CI SONO 2 TRASFERIMENTI IN RIANIMAZIONE

Il numero complessivo di ricoverati nei reparti covid scende a 23 perchè, oltre ai due decessi, ci sono state 4 dimissioni a fronte di un solo nuovo ricovero. In particolare è entrato un nuovo degente (di Termoli) nel reparto Anziani ma sono usciti (2 da Anziano Fragile e 2 da Malattie Infettive) pazienti di Venafro, Sesto Campano, Pontelandolfo e Torino di Sangro. La situazione interna ai reparti però è mutata anche perchè due pazienti di Infettive (rispettivamente di Venafro e Isernia) sono stati trasferiti nella Terapia Intensiva Covid.

Pertanto al momento risultano 3 i pazienti più gravi in Intensiva, mentre 8 sono in Malattie Infettive e 12 in Anziano Fragile.

PIÙ NUOVI CONTAGI (297) CHE GUARITI (279)

Gli attualmente positivi in Molise risalgono ancora un po’: al momento sono poco meno di 6mila (5.984) perchè nelle ultime 24 ore si segnalano 297 nuovi contagi (di cui 223 da tamponi antigenici) e 279 guarigioni. A Campobasso per 54 nuovi casi ci sono 99 negativizzazioni, a Termoli per 62 nuovi contagi fanno da contraltare 45 guarigioni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 60.191 nuovi casi di contagio (tasso di positività all’11.3%) e dopo tanto tempo che ciò non succedeva tornano a salire gli attualmente positivi (+3.161 rispetto al giorno precedente). I decessi sono stati 184 (ieri 130) ma tornano a calare i ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 213 meno di ieri (ieri +130), mentre quelli in terapia intensiva sono 11 meno di ieri (ieri +7).