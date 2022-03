6 marzo – Un decesso e 163 positivi ma nessun ricovero in ospedale

Il bollettino del 6 marzo 2022

È un termolese di 84 anni la vittima segnalata oggi nel bollettino covid dell’azienda sanitaria regionale del Molise. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto Anziano fragile Covid ed è la vittima numero 602 dall’inizio della pandemia nella nostra regione.

Nelle ultime 24 ore invece non registrano variazioni per quanto riguarda la situazione ospedaliera, visto che non ci sono stati ricoveri né dimissioni. Restano quindi 28 le persone ricoverate al Cardarelli con covid, 2 sono in terapia intensiva, 12 in malattie infettive e 14 in anziano fragile.

Oggi sono stati 163 i contagi, suddivisi in 107 da tamponi antigenici e 56 da tamponi molecolari. Il tasso di positività per i tamponi processati dall’Asrem è del 14,1% sul totale di 396 test. Soltanto 6 le guarigioni riscontrate e quindi il numero degli attualmente positivi tornano sopra quota 6mila e si attesta a 6.039.

I DATI NAZIONALI

In Italia continuano a scendere le ospedalizzazioni: -6 in terapia intensiva e -146 nei reparti ordinari. Su 296.246 tamponi sono emersi 35.057 contagi per un tasso di positività del 11,8%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 105.