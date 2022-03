4 marzo – Muore 73enne in Terapia Intensiva, giù i positivi. Molise verso zona bianca

Articolo in aggiornamento

Ieri in Molise 325 contagi e 530 guarigioni. Nel reparto per Anziani un decesso e 3 ricoveri

bollettino del 4.03.2022

MUORE PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA, RESTANO 2 I RICOVERATI PIù GRAVI

Uno dei 3 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva non ce l’ha fatta: si tratta di una donna di 73 anni di Belmonte del Sannio. Ora nel reparto più critico restano solo due pazienti. Nei reparti di area medica invece (Malattie Infettive e Anziano Fragile) ci sono complessivamente ad oggi 27 degenti.

2 RICOVERI E 3 DIMISSIONI

Il saldo dei pazienti positivi ricoverati rispetto a ieri scende di 2 unità. Oltre al decesso sopra riportato, si segnalano 2 ingressi (paziente di Campobasso nel reparto Anziani e paziente di Isernia in Infettive) ma 3 uscite. In particolare è stato dimesso un degente del capoluogo dal reparto Anziani e sono altresì uscite da Malattie Infettive persone di Isernia e Bagnoli del Trigno.

Pertanto al momento, oltre ai 2 ricoveri in Intensiva, ci sono 11 ricoverati in Malattie Infettive e 16 (il numero più alto) nel reparto Anziano Fragile.

100 GUARITI IN PIù DEI NUOVI CONTAGI

327 positivi e 427, esattamente 100 in più, guariti. Questo quanto riporta il bollettino odierno dell’Asrem. Ancora alto il numero di diagnosi a Termoli (71) e Campobasso (54). D’altra parte nel capoluogo ci sono anche 138 guarigioni, e dunque cittadini che si sono negativizzati dall’infezione, e nella cittadina adriatica ce ne sono quasi 70.

Il numero di attualmente positivi in regione dunque scende a 5.602.

ESERCITO, VACCINAZIONI A DOMICILIO A CAMPOMARINO

Proseguono le vaccinazioni a domicilio eseguite dal personale medico dell’Esercito Italiano anche in Molise. Stamattina la polizia locale di Campomarino ha accompagnato il personale dell’esercito su tutto il territorio del comune adriatico per effettuare le iniezioni di vaccino contro il covid alle persone residenti non trasportabili e identificate con elevata fragilità e con rischio elevato di sviluppare forme gravi da covid-19.

CONSEGNATE GIÀ 5MILA DOSI DEL NUOVO VACCINO

Il vaccino Novavax, come già anticipato, è arrivato anche in Molise. 5mila finora le dosi del vaccino proteico in dotazione della nostra regione. Poche decine sono state già inoculate. In Molise ad oggi sono state abbondantemente superate le 680mila somministrazioni totali di cui circa 190mila le terze dosi.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE, ULTERIORE MIGLIORAMENTO. MOLISE VERSO ZONA BIANCA

Ancora buone notizie dal monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. L’incidenza settimanale dei contagi si attesta a 433 casi per 100 mila abitanti, in calo rispetto ai 552 di sette giorni fa. Bene anche la situazione ospedaliera: in calo l’occupazione dei letti di terapia intensiva che a livello nazionale è al 6,6% (rilevazione al 3 marzo) rispetto all’8,4% di sette giorni fa (rilevazione al 24 febbraio) così come quella nell’Area non critica che scende al 14,7% (3 marzo) rispetto al 18,5% della settimana scorsa (24 febbraio). Risale invece, sebbene di poco, l’indice Rt che si attesta a 0,75 rispetto allo 0,73 della scorsa settimana.

In Molise ad oggi l’occupazione Covid delle Terapie Intensive è al 5,1% (sotto la soglia critica del 10%) mentre quella nei reparti ordinari è al 15,3% (di poco superiore alla soglia critica del 15%).

Essendo la terza settimana consecutiva di dati non più compatibili con la zona gialla (in cui la regione è traghettata lo scorso 14 febbraio), il Molise dovrebbe – a partire dalla prossima settimana – tornare nella zona bianca insieme ad altre regioni (Abruzzo, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Sicilia).

Precisiamo che i dati presi come riferimento sono quelli ospedalieri del 3 marzo, quando il Molise aveva le terapie intensive occupate al 7,7% (come oggi) e i reparti di area medica al 14,8%. L’incidenza della settimana presa in considerazione dal report (25 febbraio-3 marzo) è di 575.3 casi ogni 100mila abitanti, sopra la media nazionale che è a 433 ma comunque in calo rispetto alle settimane precedenti.