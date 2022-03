31 marzo – Ricovero in Terapia Intensiva, 318 contagi. L’emergenza si chiude, via a fase nuova

Ieri in Molise 420 contagi e 643 guarigioni. In ospedale 1 decesso, 3 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 31.03.2022

TORNA OCCUPATA LA RIANIMAZIONE COVID

Era fino a poche ore fa un primato tutto molisano. Invece nelle ultime 24 ore al Cardarelli c’è stato il ricovero di un paziente (di Roccavivara) nella Terapia Intensiva Covid vuota dallo scorso 20 marzo.

IN MALATTIE INFETTIVE UN INGRESSO E UNA USCITA

Nel reparto di sub-intensiva, la Malattia Infettiva, la situazione è stabile perchè oltre all’ingresso di un degente di Termoli c’è stata la dimissione di un paziente di Castelpetroso. Quindi in questo reparto del Cardarelli i ricoverati restano 20 (come ieri). Nel reparto Anziano Fragile i posti letto occupati sono 13.

318 CONTAGI E 114 GUARITI, ATTUALMENTE POSITIVI IN CRESCITA

Dopo due giorni di calo, in cui il numero di guariti ha superato di gran lunga quello dei nuovi contagi, tornano a crescere gli attualmente positivi in regione. Ora sono 7.615 perchè nelle ultime 24 ore ci sono state 318 nuove diagnosi di positività (231 delle quali appurate da un test antigenico) e 114 guarigioni. Curiosità: il Molise si avvicina oggi a quota 49mila tamponi positivi (sono 48.998) dall’inizio dell’emergenza che oggi termina ufficialmente.

FINISCE OGGI LO STATO DI EMERGENZA, DA DOMANI SI APRE NUOVA FASE

Termina oggi, 31 marzo, dopo oltre due anni lo stato di emergenza proclamato dal governo Conte il 31 gennaio 2020 per la pandemia di Covid ma è da domani 1 aprile che entreranno in vigore le nuove norme, che prevedono il venir meno dell’obbligo di green pass in vari luoghi, tra cui negozi, uffici pubblici, bus e metro, dove continuerà però ad essere obbligatoria la mascherina.

Tramonta anche il sistema dei colori delle regioni, ma il monitoraggio proseguirà. Non sarà più necessario avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Per la ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, servirà il certificato base. Stop al certificato anche sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà l’obbligo di indossare le mascherine fino al 30 aprile. Dal 1 aprile decade, inoltre, il limite alle capienze nelle strutture e dunque anche negli stadi – dove per accedere sarà richiesto il Green pass base – sarà possibile occupare il 100% dei posti.

Chi è entrato in contatto con un caso positivo al Covid, anche se non vaccinato, non dovrà più osservare la quarantena. Resterà infatti in autoisolamento solo chi ha contratto il virus (fino a tampone negativo da eseguire dopo almeno 7 giorni, o 10 per i non vaccinati), mentre per gli altri vale il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni: potranno uscire e andare al lavoro ma indossando la mascherina Ffp2. Cambiano le regole anche a scuola: andranno in Dad solo i positivi. Se i contagi in classe sono più di 4, si farà comunque lezione in presenza ma tutti dovranno indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni (normalmente è obbligatoria quella chirurgica). I ragazzi potranno tornare in gita. E i prof non vaccinati potranno andare a scuola, ma non insegnare.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono rilevati 73.195 casi di contagio per un tasso di positività del 15%. 159 le vittime (ieri 170) e in lieve calo (-13 rispetto a ieri) le terapie intensive.

IL MONITORAGGIO GIMBE: FRENA L’AUMENTO DEI CASI, NON I RICOVERI. MOLISE UNICA REGIONE CON 0% TERAPIE INTENSIVE

Poco più di 500mila casi in 7 giorni, in linea con la settimana scorsa, ma il trend in crescita si è fermato facendo registrare solo un +0,3%. Aumentano di poco i decessi ma salgono terapie intensive e ricoveri ordinari. Questo il quadro del nuovo report settimanale di Gimbe che, nella settimana 23-29 marzo, rispetto alla precedente, rileva una sostanziale stabilità dei nuovi casi (504.487 vs 502.773) e dei decessi (953 vs 924). In aumento i casi attualmente positivi (1.266.878 vs 1.200.607), i ricoveri con sintomi (9.740 vs 8.969) e le terapie intensive (487 vs 455).

In Molise la variazione percentuale dei nuovi rispetto alla settimana precedente è molto più alta della media nazionale perchè è del +7.3% (in particolare +7.6% nella provincia di Campobasso e +6.2% in quella di Isernia) mentre per quanto riguarda gli ospedali le terapie intensive sono allo 0% di occupazione (unico caso in Italia, la media italiana è 5.1%) e i reparti covid ordinari sono al 16.5% (sopra la media nazionale che è del 15%).

Quanto alla consueta mappa europea sui contagi stilata dall’Ecdc, l’Italia tutta rimane di colore rosso scuro, indice di una incidenza ancora molto alta di casi.