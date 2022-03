30 marzo – 1 decesso e 3 ricoveri. In due lasciano l’ospedale e i guariti sono oltre 640

Ieri in Molise 514 contagi e 1259 guarigioni. +4 ricoveri Covid in ospedale

bollettino_30032022

DECEDUTO UN 89ENNE IN ANZIANO FRAGILE

Un uomo di Venafro di 89 anni, positivo al Sars-Cov-2, è deceduto nelle scorse ore nel reparto per Anziani. Da tre giorni non si registravano nuove vittime nei reparti covid dell’ospedale.

3 RICOVERI E 2 DIMISSIONI: SEMPRE VUOTA LA TERAPIA INTENSIVA

3 nuove ospedalizzazioni per il virus al Cardarelli e di contro 2 dimissioni. Nel primo caso si tratta di una persona di Fossalto (ricoverata in Anziano Fragile) e di altre due di Castelpetroso e San Martino in Pensilis (ricoverate in Malattie Infettive). Sono stati invece dimessi degenti di Campobasso che erano ricoverati l’uno in Anziano Fragile e l’altro nel reparto di sub-intensiva.

Pertanto anche oggi (come ieri) i pazienti sono 33 (8 non sono vaccinati, 1 ha solo la prima dose, 7 hanno anche la seconda mentre i restanti 17 hanno fatto anche il booster). Di questi 33 la maggioranza (20) è in Malattie Infettive, 13 sono nel reparto per anziani mentre la terapia intensiva covid continua ad essere vuota.

ANCHE OGGI PIù GUARITI CHE CONTAGIATI: SCENDE NUMERO POSITIVI

420 nuovi contagi (numero non certo basso) ma anche 643 guarigioni. La proporzione non è come quella di ieri (quando c’erano stati 514 contagi e 1259 guarigioni) ma fa segnare l’ulteriore decremento del numero degli attualmente positivi della regione. Ora sono 7.411. Tra questi ci sono anche i 95 campobassani che oggi il bollettino riporta alla voce dei nuovi positivi così come i 58 termolesi e i 34 guglionesani. Grande il numero di guariti a Riccia (84), Termoli (77) e Campobasso (67).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati accertati 77.621 casi di infezione (ieri oltre 99mila) per un tasso di positività del 14.8%. 170 i decessi (ieri 177) mentre scendono di 6 unità i posti letto occupati nelle terapie intensive. Salgono però i ricoveri Covid ordinari (+131 rispetto a ieri).