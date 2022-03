3 marzo – Reparto Anziani, 1 decesso e 3 ricoveri. Meno 200 attualmente positivi

Ieri in Molise 225 contagi e 459 guariti. In ospedale 1 decesso, 4 ricoveri e 5 dimissioni

bollettino del 3.03.2022

REPARTO ANZIANI, 1 DECESSO E 3 INGRESSI

Una donna di 84 anni di Isernia è spirata nel reparto ‘Anziano Fragile’, dove anche ieri era deceduta un’ottantenne (di Roccavivara). Nello stesso reparto, che accoglie persone di età avanzata positive al Sars-Cov-2 ma affetti anche da altre patologie o complicazioni, ci sono stati nelle ultime ore anche 3 ingressi. Sono stati infatti ricoverate persone di Acquaviva Collecroce, Morrone del Sannio e Petacciato.

Non ci sono state dimissioni e pertanto la situazione Covid al Cardarelli è la seguente: 12 i ricoverati in Malattie Infettive, 16 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva. 31 complessivamente dunque i degenti positivi, di cui solo 3 in condizioni più critiche tali da richiedere l’apporto di ossigeno in maniera artificiale.

325 CONTAGI MA 530 GUARIGIONI

Scendono a 5.703 gli attualmente positivi in Molise. I nuovi contagi giornalieri risultano ancora alti ma le guarigioni sono numericamente superiori. Delle 325 nuove diagnosi di positività, 46 arrivano da tampone molecolare e le restanti 279 da test antigenici. Sempre alto il numero assoluto nel capoluogo (oggi +81) e Termoli (+40).

Nelle ultime 24 ore però sono guariti 530 cittadini precedentemente contagiatisi: quasi in 100 si sono negativizzati nella sola Campobasso così come a Termoli. E ancora 58 a Venafro, 46 a Isernia.

MAPPA ECDC, RICOMPARE IL COLORE ARANCIONE

Nelle scorse settimane la mappa del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (l’Ecdc) era un totale ‘pugno’ rosso. Oggi, 3 marzo, nella consueta mappa stilata settimanalmente ricompare (in alcuni Paesi del Nord ed Est Europa) il colore più chiaro, indice di una incidenza di contagi inferiore rispetto a quella che ‘racconta’ il rosso scuro. L’Italia mostra ancora – sebbene sappiamo come siano in discesa – indici di contagio alti.