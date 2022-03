29 marzo – Salgono i ricoveri: 33 pazienti in ospedale. Boom di guariti, 1260 in 24 ore

Ieri in Molise 2 ricoveri, 319 contagi e 280 guarigioni

Il numero dei ricoverati covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso sale ancora. Oggi si registrano 4 nuovi ingressi, tre in malattie infettive e uno nel reparto Anziano fragile attivato nello scorso gennaio per i più vulnerabili avanti con l’età e con tampone positivo. Sono 33 complessivamente, al momento, i degenti in area covid. Di questi 19 sono nella sub-intensiva e 14 in anziano fragile. La situazione sul fronte vaccini è la seguente: 18 persone hanno la terza dose, 15 invece non hanno completato il ciclo vaccinale.

Le terapie Intensive restano vuote per l’ottavo giorno consecutivo. Non si registrano decessi.

Il dato numerico più rilevante afferisce alle guarigioni, 1.259 in 24 ore. Il numero più alto a Campobasso con 289 persone che si sono negativizzate. Sono invece 175 a Termoli, 102 a Isernia, 49 a Venafro, 27 nella piccola ad Acquaviva cOllecroce. Gli altri sono distribuiti in decine di paesi sia della provincia di Campobasso che di Isernia.

Il numero degli attuali positivi scende dunque a 7.635, 5275 in provincia di Campobasso e 2.357 in provincia di Isernia. Oggi i nuovi contagi sono 514, 98 da tampone molecolare e 416 da tampone antigenico. I numeri più alti, anche in questo caso, nelle città più popolose e dunque a Campobasso e Termoli.

bollettino 29 marzo

I DATI NAZIONALI

In Italia stabile il dato delle terapie Intensive ma netto incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, che fanno segnare un +244. I decessi sono stati invece 177. Accertati 99.457 contagi giornalieri a fronte di 660.708 tamponi processati per un tasso di positività del 15%.