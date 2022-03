28 marzo – 2 ricoveri in Infettive, lieve aumento dei positivi. Solo 2 comuni Covid-free

Ieri in Molise 147 contagi e 65 guarigioni, in ospedale 3 ricoveri e 1 dimissione

bollettino_28032022

+2 IN OSPEDALE (IN MALATTIE INFETTIVE)

Due posti letto occupati in più nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli dove ora i pazienti Covid sono 16. Nelle ultime ore sono stati infatti ricoverati cittadini di Campobasso e Vinchiaturo. Restano stabili i numeri negli altri reparti: 13 in Anziano Fragile Covid e sempre 0 in Terapia Intensiva.

319 CONTAGI MA 280 GUARIGIONI

Sale ancora un po’ il numero di attualmente positivi al Sars-Cov-2 in regione: ora sono8.380 perchè i contagi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 319 ma ci sono state altresì 280 guarigioni. In particolare hanno contratto il virus 98 persone del capoluogo di regione, 24 di Termoli, 21 di Larino e 12 di San Martino in Pensilis, tanto per citare i numeri più alti. Di contro si sono negativizzati, tra gli altri, 83 termolesi e 51 campobassani. E ancora 15 residenti di Colletorto, 12 di Bojano e 11 di Cercemaggiore.

LA MAPPA DEL CONTAGIO: SOLO 2 COMUNI COVID-FREE

Restano Covid-free solo San Biase e Castelverrino (non più Molise che registra 1 caso). La mappa dei contagi (mappa del 27.03.2022) comune per comune, aggiornata però ai dati di ieri 27 marzo e che dunque non comprendono guariti e contagiati di oggi, non riporta grosse novità ma il numero di contagi è aumentato da una settimana all’altra di oltre 550 casi. Restano sopra i 1.300 sempre Campobasso (ora a 1.365 da 1.323 di sette giorni fa) e Termoli (1.303, praticamente stabile). Segue Isernia con 729 casi (erano 695). Ci sono poi altri 10 comuni con oltre 100 casi ed è lo stesso numero della settimana scorsa. Tutti gli altri (121) hanno un numero di cittadini infetti di uno o due cifre.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia rilevati 30.710 casi di contagio per un tasso di positività del 14.5%. Per il secondo giorno consecutivo il numero di decessi è inferiore a 100 (oggi 95, ieri 82). Aumentano però le degenze: rispetto a ieri sono occupati in più 23 posti in terapia intensiva e 315 nei reparti ordinari.

IL REPORT MOLISANO DELLA SETTIMANA SCORSA

Crescita di minore entità dei positivi ma stabili ricoveri e decessi.