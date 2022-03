Ieri in Molise 409 contagi e 48 guarigioni; in ospedale un decesso e un ricovero

bollettino del 27.03.2022

3 RICOVERI E 1 DIMISSIONE: SEMPRE VUOTA LA TERAPIA INTENSIVA

3 nuovi ingressi nei reparti covid ordinari nelle ultime 24 ore: due anziani, di Agnone ed Ururi, e una persona di Ferrazzano sono stati ricoverati nei reparti di sub-intensiva. Nel contempo un degente di Termoli è stato dimesso dal reparto Anziano Fragile. Pertanto attualmente i pazienti sono: 14 in Malattie Infettive, 13 nel reparto Anziani e sempre 0 in Terapia Intensiva.

MENO DI 150 CONTAGI E 65 GUARIGIONI

Scendono i contagi quotidiani così come (ogni domenica) cala anche il numero di test diagnostici. Il bollettino Asrem riporta dunque 147 persone contagiate (31 hanno scoperto di avere il virus con un tampone molecolare mentre le altre 116 lo hanno appurato mediante un antigenico). A queste però, nel computo degli attualmente positivi, va detratto il numero di guarigioni che oggi si attesta su 65. Dunque il numero di attualmente positivi sale di 82 unità e arriva a 8.342.

I DATI NAZIONALI

In aumento rispetto a ieri gli attualmente positivi in Italia. Oggi si sono registrati 59.555 casi di contagio per un tasso di positività salito al 15.5%. Meno di ieri e dei giorni scorsi le vittime (82, ieri erano 118) mentre salgono rispetto al giorno precedente le degenze. Ci sono 158 pazienti in più nei reparti Covid ordinari e 12 in più nelle Terapie intensive.