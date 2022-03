Ieri in Molise 416 contagi e 491 guarigioni, in ospedale 1 decesso e 2 dimissioni

bollettino del 25.03.2022

REPARTI COVID: MUOIONO DUE DONNE DI 45 E 77 ANNI

Erano entrambe ricoverate nei reparti Covid di sub-intensiva, una – 77enne di Pescolanciano – in Anziano Fragile e una – 45enne di Campobasso – in Malattie Infettive. Tutte e due le donne sono decedute nelle scorse ore al Cardarelli.

3 RICOVERI E 1 DIMISSIONE: SEMPRE 25 I PAZIENTI COVID

Tre persone col Covid – rispettivamente di Venafro, Isernia e Montenero di Bisaccia – sono state ricoverate (la prima nel reparto anziani e le altre due in Infettive) all’ospedale di Campobasso. Di contro c’è stata anche la dimissione di un paziente di Larino che si trovava in Anziano Fragile. Pertanto al momento sono 13 i degenti assistiti in Malattie Infettive e 12 quelli nel reparto – sempre di subintensiva – dedicato alle persone più anziane. Complessivamente sono 25 e la Terapia Intensiva Covid continua ad essere vuota

379 CONTAGI MA 426 GUARITI

Anche oggi (come ieri) il numero dei guariti riportato dal bollettino Asrem quotidiano supera quello dei nuovi contagiati. Oggi a fronte di 379 nuovi casi (di cui 76 a Campobasso e 54 a Termoli) si rilevano ben 426 guarigioni (145 solo a Termoli). Da rilevare come sia molto alto il numero di test antigenici (sopra gli 8.200) refertati ma dall’Asrem precisano che “alcuni laboratori e alcune farmacie hanno caricato oggi i test che avevano fatto anche in altre giornate”.

Dunque anche oggi il bilancio degli attualmente positivi in Molise si mantiene sotto quota 8mila: sono per l’esattezza 7.900 i molisani alle prese col virus.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia vengono riportati 76.616 casi per un tasso di positività (stabile) al 15%. Scendono rispetto a ieri le vittime (146 vs 182). Per quanto riguarda le degenze, è stabile il saldo tra entrate e uscite nelle terapie intensive. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 35 in meno rispetto a ieri.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: SALGONO RT E INCIDENZA MA CALANO TERAPIE INTENSIVE

L’incidenza settimanale – come emerge dal consueto report di Iss e Ministero della Salute – si attesta a 848 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 725 della precedente rilevazione. Sale anche l’indice Rt che arriva a 1,12 dallo 0,94 della precedente rilevazione e dunque oltrepassa la soglia critica di 1 dacchè non succedeva da diverse settimane (in Molise invece è allo 0,78). Per quanto riguarda l’occupazione dei letti continua la discesa (seppur lieve) per le terapie intensive: a livello nazionale è al 4.5% rispetto al 4.8% di sette giorni fa ma tornano a salire i pazienti in area non critica dove si registra un 13.9% rispetto al 12.9% della scorsa settimana.

Dalla tabella degli indicatori regionali, pubblicata su QuotidianoSanità, emerge come la nostra regione abbia un’incidenza anche maggiore della media nazionale (890.9 vs 848) e in crescita rispetto alle due rilevazioni precedenti. Va meglio sul fronte ospedaliero con le terapie intensive Covid allo 0% mentre per le aree mediche la percentuale è quasi al 16% e di due punti percentuali sopra la media. In realtà il dato esatto è sceso oggi al 14.2%.