24 marzo – Scendono i ricoveri e anche i positivi. Quasi 500 guariti

Ieri in Molise 414 contagi e 263 guariti, in ospedale un decesso e un ricovero

bollettino del 24.03.2022

IN OSPEDALE 1 DECESSO E 2 DIMISSIONI

Un uomo di 85 anni, con residenza a Guardialfiera, è morto nel reparto di Malattie Infettive dove era ricoverato. Anche ieri un’anziana positiva (di 93 anni) è spirata in uno dei due reparti di sub-intensiva. Oggi si segnalano anche due dimissioni (una da Infettive e una da Anziano Fragile) relative a pazienti di Petacciato e Termoli. Pertanto il numero di degenti Covid ricoverati oggi scende di 3 unità e si porta a 25. Tutti i ricoverati si trovano in un reparto a media-bassa intensità, e precisamente 12 sono in Malattie Infettive e 13 nell’Anziano Fragile. Resta a 0 il numero di pazienti assistiti nella rianimazione Covid.

416 CONTAGI MA QUASI 500 GUARITI. ATTUALMENTE POSITIVI DI NUOVO SOTTO GLI 8MILA

I contagi sono sempre alti, sopra le 400 unità. Ma quest’oggi il numero di guarigioni è maggiore e dunque scendono – e riscendono sotto il muro degli 8mila – gli attualmente positivi di tutta la regione. Precisamente ci sono stati 416 nuove diagnosi di positività (di cui 79 da molecolare e 337 da antigenici), rilevate soprattutto a Campobasso (86) e Termoli (68). Le negativizzazioni sono state invece 491 di cui 120 nella sola Termoli e 67 nel capoluogo.

Solo ieri si erano superati gli 8mila positivi mentre oggi questi sono 7.946.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 81.811 casi per un tasso di positività, sostanzialmente stabile da 4 giorni, al 15%. Le vittime sono state 182, i ricoveri ordinari salgono di 90 unità mentre le terapie intensive segnano un -19.