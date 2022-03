23 marzo – Positivi, superata quota 8mila. Ricoveri stabili

Ieri in Molise 525 contagi e 484 guarigioni. +2 ricoveri

bollettino del 23.03.2022

DECEDUTA UNA NOVANTENNE RICOVERATA, UN NUOVO INGRESSO

Una donna di 93 anni residente a Bojano ricoverata nel reparto Anziani Covid è spirata nelle ultime ore. Ora nel reparto sono 14 complessivamente i degenti. Sale invece di una unità il numero di posti letto occupati in Malattie Infettive (anche qui 14 pazienti assistiti) perchè tra ieri e oggi è stata ricoverata una persona di Guardialfiera. Sono fermi (da ieri) a 0 i ricoveri in Terapia Intensiva e dunque restano 28 i pazienti Covid del Cardarelli, tutti trattati in sub-intensiva. Rappresentano meno dello 0.35% di tutti i casi al momento positivi.

+414 CONTAGI E 263 GUARIGIONI, ATTUALMENTE POSITIVI SOPRA GLI 8MILA

Più diagnosi di positività che certificazioni di guarigione anche oggi. 414 le prime e 263 le seconde col risultato che oggi in Molise viene superata la soglia di 8mila attualmente positivi. Sono per la precisione 8.024 e il numero maggiore di contagi si è avuto a Campobasso (86 casi ma anche 164 guarigioni) e Termoli (75 casi ma altresì 40 guarigioni).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia il bollettino della Protezione Civile riporta di 76.260 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività del 14.8%. 153 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 197). In calo i ricoveri ordinari (rispetto a ieri -30) mentre salgono di 11 unità le Terapie intensive occupate da pazienti Covid.