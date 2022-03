22 marzo – 525 contagi e +2 pazienti in ospedale, quasi 30 i ricoverati

Ieri – 21 marzo – 1 decesso, 1 ricovero e 1 dimesso. 288 casi e 243 guarigioni

+2 DEGENTI IN INFETTIVE, UN PAZIENTE IN ANZIANO FRAGILE

Sale a 28 il numero delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso: secondo il bollettino diramato dall’azienda sanitaria regionale, oggi (22 marzo) si registrano due nuovi ingressi, si tratta di un cittadino di Ururi e uno di Campobasso. Il primo è curato nel reparto ‘Anziano Fragile’, il secondo in Malattie Infettive. Nel reparto guidato dal dottor Santopuoli oggi – 22 marzo – si registra anche il trasferimento di un degente di Sant’Elia a Pianisi che dalla Cardiologia era stato portato nella Terapia Intensiva. La Rianimazione dunque torna covid free, mentre in Infettive sono assistiti 13 pazienti, mentre 15 si trovano in Anziano Fragile. Oggi per fortuna non ci sono stati decessi.

IL BOLLETTINO DEL 22 MARZO

525 NUOVI CONTAGI, 484 GUARITI

Si avvicina progressivamente a 8mila il numero delle persone attualmente positive al virus: oggi si registrano 545 nuovi contagi, di cui ben 101 a Campobasso e 89 a Termoli. I tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 1.045 mentre i test antigenici sono 1864. Invece 484 persone si sono negativizzate. Sempre nel capoluogo si rileva il maggior numero di guarigioni: 181. Seguono Isernia (62) e Agnone (48).

I DATI NAZIONALI

Casi in crescita in tutta Italia dove oggi si rilevano quasi 100mila nuove positività: il bollettino con i dati forniti dal Ministero della Salute accerta 96.365 nuovi positivi. Il tasso di positività è al 15,01%. L’ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio, quando si erano contati 101.864 contagi in un giorno. I decessi sono 197. In Italia 455 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (-8), i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969 (+241 rispetto a ieri).