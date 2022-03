Ieri in Molise 4 ricoveri, 380 contagi e 36 guarigioni.

Il Bollettino del 20 marzo

MUORE 69ENNE DI CERCEMAGGIORE

Nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso si è registrato nelle ultime ore il decesso di un 69enne di Cercemaggiore. Era l’unica persona con il covid-19 ricoverata nel reparto salvavita dell’ospedale campobassano che adesso quindi non ha più pazienti con il virus.

26 PAZIENTI COL VIRUS

In ospedale invece c’è stato un nuovo ingresso nel reparto di Malattie infettive, relativo a una persona di San Martino in Pensilis e la dimissione dal reparto di Anziano fragile di una persona di Campobasso. Sono quindi 26 i pazienti con il covid al Cardarelli, 14 in Anziano fragile e 12 in Malattie infettive.

ATTUALMENTE POSITIVI IN RISALITA

I contagi registrati oggi sono stati 150, ma solo 4 da tamponi molecolari e gli altri 146 da tamponi antigenici. Il tasso di positività sul totale dei 255 test refertati dalla Asrem è appena dell’1,6%. Le guarigioni riscontrate sono state solo appena 4 e quindi gli attualmente positivi risalgono a 7.789 in regione.

I DATI NAZIONALI

In Italia scendono i posti letto occupati nelle Terapie Intensive (-4) ma salgono per i reparti ordinari (+111). Oggi il report del Ministero della Salute evidenzia 60.145 nuovi contagi su 370.466 tamponi processati per un tasso di positività del 16,3%. Il numero di decessi è di 93.