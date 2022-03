Ieri in Molise un decesso, due ricoveri e un trasferimento in ‘Anziano fragile’, 320 contagi e 709 guarigioni.

Un nuovo decesso per covid viene riportato oggi (2 marzo) nel bollettino dell’Azienda sanitaria regionale del Molise: nel reparto ‘Anziano Fragile’ del Cardarelli si è spenta una signora di 81 anni di Roccavivara.

+4 INGRESSI E 5 DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

Quasi in pareggio il conto tra dimessi e nuovi ingressi. Sono state ricoverate nel nosocomio del capoluogo quattro pazienti covid: due sono stati ricoverati nel reparto Anziano fragile una persona di Colletorto e una di Isernia. Altrettante sono state ricoverate in Malattie infettive: si tratta di un degente di Campobasso e uno di Torino di Sangro. A fronte dei quattro nuovi ingressi, si registrano cinque dimissioni: hanno tutti lasciato il reparto di Infettive cittadini di Agnone, Campobasso, Gildone, Montagano e Termoli. Attualmente dell’ospedale di Campobasso sono ricoverate 29 persone: 3 nel reparto di Terapia intensiva, 12 in Malattie infettive, 14 nel reparto Anziano fragile covid.

225 CONTAGI, 459 GUARIGIONI

Anche oggi il numero delle persone che si sono negativizzate è di gran lunga superiore a quello dei positivi: a fronte di 459 guariti (di cui ben 68 a Termoli), si registrano 225 nuove infezioni, di cui 193 da test antigenici e 32 da molecolari. Campobasso (+60 contagi) e Termoli (+37) sono i centri molisani in cui è stato accertato il maggior numero di nuove positività. Il numero degli attuali positivi in Molise è di 5.909. Il tasso di positività è al 16,6%.

bollettino 2 marzo

APPROVATO CON DECRETO PIANO PANDEMICO REGIONE MOLISE

Con decreto n. 10 il commissario ad acta alla salute e Governatore Donato Toma ha approvato il Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e il relativo documento tecnico della regione Molise. Obiettivo dello strumento (Panflu 2021-2023) è potenziare la preparazione della risposta ad una futura pandemia influenzale a livello nazionale e locale, per proteggere la popolazione e ridurre il numero di casi e quindi di vittime, ma anche tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto dalla emergenza. “Il Piano regionale ha il compito di programmare le attività in ottemperanza al Piano nazionale e l’obiettivo può essere raggiunto attraverso la definizione di ruoli e responsabilità dei diversi soggetti che devono attuare le previste dalla pianificazione, oltre che potenziando la formazione, il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano”. Il PanFlu Molise prevede che in tutte le fasi pandemiche il livello decisionale resti a carico della struttura commissariale, della direzione regionale della salute e della Asrem. Sia per la fase di allerta che per la fase pandemica vera e propria sarà l’unità di crisi regionale a svolgere il ruolo di coordinamento e monitoraggio dell’efficacia delle misure.

piano pandemico regionale

I DATI NAZIONALI – In Italia oggi si registrano 36.429 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 214 decessi, come riferito dal Ministero della Salute. Scendono sotto quota diecimila i ricoverati col Covid nei reparti ordinari: sono 9.954 (-502). In Terapia Intensiva 681 pazienti (-27). Il tasso di positività è all’8,8%, stabile rispetto di ieri.