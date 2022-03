19 marzo – Oltre 380 nuovi casi e 4 ricoveri. Più di 7.600 molisani positivi

Ieri in Molise 433 contagi e 126 guarigioni. In ospedale 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 19.03.2022

QUASI 350 POSITIVI IN PIÙ DA IERI

I numeri del contagio continuano a salire. Oggi il bollettino Asrem riporta 383 infezioni a fronte di sole 36 guarigioni. Il maggiore incremento di contagi oggi si è verificato a Campobasso (+81), seguita da Termoli (oggi + 57 ma con 8 guarigioni) e, con molti meno casi, Isernia (+20). Gli attualmente positivi pertanto salgono a 7.644.

OGGI ANCHE 4 RICOVERI IN INFETTIVE

Oggi sale anche il numero di pazienti ricoverati perchè 4 persone sono entrate nel reparto di Malattie infettive. Si tratta di cittadini di Montagano, Trivento, Scapoli cui si aggiunge uno di Rocca D’Evandro (provincia di Caserta). Ora nel reparto di sub intensiva ci sono complessivamente 11 degenti. Altri 15 sono assistiti nel reparto Anziano Fragile e 1 solo è intubato in Terapia Intensiva. Il totale è di 27: un numero comunque molto esiguo rispetto al totale dei contagiati.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati accertati 48.385 casi per un tasso di positività (stabile rispetto a ieri) del 15.5%. I decessi sono scesi alla cifra di 85 (ieri 165) così come sono scesi i ricoveri. -84 quelli nei reparti ordinari e -3 nelle terapie intensive.