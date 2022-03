18 marzo – 433 contagi, +1 in ospedale. Omicron 2 in Molise sopra il 41%

Ieri in Molise 451 contagi e 355 guarigioni. In ospedale 1 decesso e 3 ricoveri

bollettino del 18.03.2022

POSITIVI IN MOLISE SUPERANO LE 7MILA UNITà

Ieri erano poco meno di 7mila, oggi sono 7.297. Gli attualmente positivi in Molise continuano a crescere. Oggi per 433 nuovi casi rilevati ci sono 126 guarigioni pertanto la bilancia pende molto di più sui contagi. Continua a essere Termoli, più del capoluogo Campobasso che la segue, la città con il maggior incremento di infezioni. Oggi a Termoli +87 casi (dove però ci sono 40 negativizzazioni) mentre a Campobasso +60. Segue Venafro con 47 e poi Isernia con 24.

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE, TUTTI IN ANZIANO FRAGILE

Oggi si registrano variazioni solo nel reparto Anziano Fragile in cui sono state ricoverate due persone, di Termoli e Pescolanciano, e ne è uscita una (di Termoli). Pertanto nel reparto rispetto a ieri c’è un posto letto occupato in più: ora sono 15. Invariata la situazione in Malattie Infettive (7 ricoveri) e in Terapia Intensiva (1 unico ricovero).

VARIANTE OMICRON 2: IN MOLISE CIRCOLA AL 41,2%

Su 17 campioni sequenziati nel laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli di Campobasso tutti e 17 appartengono alla variante omicron. Di questi, 10 sono riferibili alla variante BA.1 e 7 alla variante BA.2, o Omicron 2 come viene definitiva (quindi il 41,2% del campione). Lo riferiscono i risultati della più recente indagine nazionale sulla circolazione delle varianti del Sars-Cov 2 in Italia. La variante BA.1 circola in Molise da diverso tempo ed è una nuova versione europeizzata della Omicron, conferma il direttore del laboratorio di Campobasso Massimiliano Scutellà. Dalla stessa indagine, datata 11 marzo 2022, si può verificare che la Delta è scomparsa praticamente ovunque, ad eccezione di casi sporadici riscontrati nelle regioni Lombardia e Toscana. La sottovariante Omicron 2 rappresenta su base nazionale il 99,86% dei casi monitorati con sequenziamento. Di questi il 55,78% si riferisce a Omicron e il 44,07% a Omicron 2.

I DATI NAZIONALI NEL GIORNO DEL RICORDO DELLE VITTIME COVID

Sono stati 165 i decessi legati al Covid (ieri erano stati 128) e dunque nel giorno della memoria di chi ha perso la vita a causa del virus salgono a 157.607 (di cui nessuna in Molise) le persone decedute dall’inizio della pandemia. Gli altri dati odierni confermano la tendenza: i contagi sono stati 76.250 per un tasso di positività salito al 15.5%. Salgono leggermente i ricoveri: +1 in Terapia intensiva e +6 nelle aree mediche.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE

Sale l’incidenza in Molise e in Italia ma a differenza delle precedenti settimane la nostra regione non è più sopra la media nazionale.