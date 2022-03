17 marzo – 450 contagi, 3 ricoveri e 1 decesso. Il Molise si riavvicina ai 7mila positivi

Ieri in Molise 292 contagi e 203 guarigioni. In ospedale 1 decesso (in Terapia Intensiva), 3 ricoveri e 4 dimissioni

3 RICOVERI E 1 DECESSO IN OSPEDALE

Un uomo di 89 anni di Acquaviva Collecroce è deceduto nelle ultime ore nel reparto Anziano Fragile dove era ricoverata. Nel contempo 3 persone sono entrate nei reparti Covid del Cardarelli: si tratta precisamente di una persona di Torella Del Sannio (nel reparto Anziani), di una di Castelpetroso e di una di Guardialfiera (queste ultime due in Malattie Infettive). Non ci sono state dimissioni pertanto il numero di ricoverati sale a 22 di cui 7 in Infettive, 14 nel reparto Anziani e 1 in Terapia Intensiva.

451 CONTAGI E 355 GUARIGIONI: QUASI 7MILA POSITIVI

Sale ancora il numero dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 451. Di contro ci sono stati 355 guarigioni. Tanti ancora i nuovi positivi a Campobasso e Termoli (sopra le 80 unità). Gran numero di guariti soprattutto nella cittadina adriatica (+103) che d’altra parte è quella col numero assoluto maggiore di casi in tutta la regione.

Gli attualmente positivi in Molise ad oggi sono 6.990, a un passo dai 7mila dunque.

MOLISE, NOVAVAX A RILENTO. 5-11, I VACCINATI CON DOPPIA DOSE SONO IL 38.5%

Al 17 marzo i vaccini somministrati in Molise sono oltre 684.420 su una popolazione vaccinabile (dai 5 anni in su) di 284.686 persone. Sul totale delle somministrazioni fatte il 28.1% è rappresentato dalle terze dosi mentre le quarte, rivolte a una platea ristretta oltremodo vulnerabile e iniziate a marzo, sono state finora 114. Procede a rilento la vaccinazione col Novavax, il vaccino proteico, le cui inoculazioni sono iniziate il 2 marzo: da allora 54 le dosi utilizzate sulle 5mila consegnate.

Per quanto riguarda la immunizzazione dei più piccoli, dai 5 agli 11 anni, il Molise si conferma ai primi posti tra le regioni italiane: sono stati vaccinati con prima dose quasi 7.100 soggetti (pari al 45.3% circa di quella fascia d’età) mentre hanno ricevuto anche il richiamo in circa 6.030 (ovvero il 38.5% del totale).

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi leggera discesa dei ricoveri (-13 nei reparti ordinari e -4 nelle Terapie Intensive). I decessi sono stati 128. Inoltre 79.895 sono stati i nuovi contagi su 529.882 tamponi processati per un tasso di positività del 15,1%.

IL DECRETO SULLE RIAPERTURE, VICINA LA FINE DELL’EMERGENZA