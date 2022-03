Ieri in Molise 434 contagi e 412 guarigioni. In ospedale 2 decessi

MUORE UNO DEI DUE PAZIENTI IN RIANIMAZIONE

Una donna di 78 anni di Isernia è deceduta in queste ore nel letto del reparto di Terapia Intensiva Covid dove era ricoverata. Al momento dunque resta un solo paziente intubato e in condizioni più gravi rispetto agli altri (19) ricoverati col virus Sars-Cov-2.

3 RICOVERI MA 4 DIMISSIONI: I PAZIENTI SCENDONO A 20

Cala il numero di degenti Covid al Cardarelli: ora ne sono complessivamente e nelle ultime ore per 3 nuovi ingressi ci sono state 4 dimissioni. In particolare è stata ricoverata una persona di Termoli nel reparto Anziano Fragile e ne sono entrate 2 (di Campobasso e Castelmauro) in Malattie Infettive.

Di contro hanno lasciato l’ospedale persone di Termoli (dal reparto Anziani), e di Isernia, di Montenero di Bisaccia e Roccavivara. Attualmente dunque ci sono 5 pazienti in Malattie Infettive, 14 (il numero più alto) nel reparto Anziani e solo 1, come detto, in Terapia Intensiva.

292 CONTAGI E 203 GUARIGIONI

Aumenta ancora il numero di attualmente positivi in Molise: nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino Asrem, ci sono stati quasi 300 nuovi casi e poco più di 200 guarigioni. Resta Termoli anche oggi (lo avevamo rilevato anche ieri) il comune col maggiore incremento di infezioni: oggi +62 nuovi casi sebbene nella stessa cittadina ci siano anche 82 guarigioni.

Gli attualmente positivi in regione salgono a 6.895.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 72.569 nuovi casi di infezione, per un tasso di positività al 14.8%. Le vittime sono state 137 (ieri 180) e sono in calo i ricoveri. Rispetto a ieri i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -63 (ieri +5), mentre quelli in terapia intensiva sono -25 (ieri -16).