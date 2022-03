Ieri in Molise 276 contagi e 209 guarigioni, in Malattie Infettive un decesso e due dimissioni

bollettino del 15.03.2022

2 DECESSI IN OSPEDALE, VITTIME DI 80 E 86 ANNI

Due persone sono morte nelle ultime ore nei reparti Covid ordinari del Cardarelli: si tratta di una donna di 80 anni di Termoli, spirata nel reparto Anziano Fragile, e di un uomo di 86 anni con residenza a Forlì del Sannio. Quest’ultimo era ricoverato in Malattie Infettive ma nonostante l’assistenza continua dei sanitari non ce l’ha fatta.

A causa delle due vittime, il numero di ricoverati scende a 22: 14 nel reparto Anziani, 6 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

TORNANO SOPRA I 400 I CONTAGI MA ANCHE I GUARITI

Da un mese (14 febbraio) il Molise non superava i 400 nuovi contagi giornalieri. Oggi è successo di nuovo con 483 diagnosi di infezione certificate. Sopra i 1.150 i tamponi molecolari eseguiti e anche questo non succedeva da tempo. Dei nuovi casi spicca il dato di Termoli (96) che da sola ha quasi un quarto dei contagi emersi nel bollettino odierno. Campobasso invece ne ha 57, Isernia e Larino 29, Venafro 27.

Molto alto, di contro, anche il numero di guarigioni. Oggi sono 412, poco meno dei nuovi casi. I numeri più alti anche in questo caso a Termoli (61), e a seguire Campobasso (44), Guglionesi (39), Riccia (28), Vinchiaturo e Campomarino (26).

Il numero degli attualmente positivi dunque sale ancora un po’, arrivando a 6.807.

I DATI NAZIONALI

Oggi i casi di contagio rilevati sono saliti a 85.288, per un tasso di positività del 14.5%. 180 le vittime (ieri 144) e aumentano i ricoveri ordinari per Covid, ma di sole 5 unità. Invece scende il numero dei degenti in rianimazione che sono al momento 502 contro i 518 di ieri.