14 marzo – Un decesso e 2 dimissioni. 276 nuovi casi, solo 4 comuni covid free

Ieri in Molise 219 contagi e 73 guarigioni. 2 ricoveri

NUOVO DECESSO IN MALATTIE INFETTIVE

In Molise si registra una nuova vittima del covid: il bollettino diramato oggi dall’Asrem riferisce di un altro decesso nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli. Qui si è spenta una signora di 90 anni di Agnone.

DUE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

Arriva per fortuna anche una buona notizia dal reparto guidato dal dottor Donato Santopuoli: due persone sono state dimesse grazie ad un miglioramento delle loro condizioni di salute. Hanno lasciato l’ospedale un paziente di Campobasso e uno di Cercemaggiore. Ora i degenti covid ricoverati al Cardarelli calano a 24: 15 sono assistiti nel reparto Anziano Fragile, 7 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

276 NUOVI CONTAGI, 209 GUARIGIONI

Oggi sono stati accertati 276 nuove positività, 13 da tampone molecolare e 263 da test antigenico rapido. Campobasso (60), Termoli (47), Isernia (20): queste i comuni in cui è stato rilevato il maggior numero di infezioni. Il numero dei contagiati si avvicina a quota 7mila: attualmente per la precisione in Molise si annoverano 6.787 positivi. Invece 209 persone si sono negativizzate, anche in questo caso in gran parte nel capoluogo molisano (38) e nella città adriatica (54).

LA MAPPA DEI CONTAGI

QUATTRO COMUNI COVID FREE SU 136 CENTRI MOLISANI

L’ultimo report che entra nel dettaglio numerico del contagio in Molise fornito dalla Asrem è datato 13 marzo 2022 e la situazione è questa: su 136 Comuni delle province di Campobasso e Isernia solo 4 paesi, quasi tutti molti piccoli, sono privi di casi di contagio al Sars Cov 2. Si tratta di Campochiaro, San Biase e Molise (in provincia di Campobasso) e Castelverrino (in provincia di Isernia). Tutti gli altri 133 comuni presentano casi, con concentrazioni nelle città più popolose. 1.024 a Campobasso, 1.187 a Termoli, 615 a Isernia, 373 a Venafro, 197 a Montenero di Bisaccia, 132 a Guglionesi, 273 a Larino, 142 a San Martino in Pensilis, 176 a Campomarino, 149 ad Agnone, 129 a Cercemaggiore e 104 a Riccia, per citare i principali.

IL REPORT DELL’ULTIMA SETTIMANA

I DATI NAZIONALI

POSITIVI IN ITALIA TORNANO SOPRA IL MILIONE – Aumentano i ricoveri Covid in Italia nelle ultime 24 ore: +2 in terapia intensiva per un totale di 518 con 32 nuovi ingressi. Netto balzo per i ricoveri in reparto a +229 e un complessivo di 8.468. Con un incremento di 3.735 casi in 24 ore tornano sopra il milione gli attuali positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute a oggi sono infatti 1.003.239 le persone alle prese con il virus di cui 994.253 in isolamento domiciliare.