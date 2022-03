13 marzo – Oltre 200 contagi, 70 guariti e +2 in ospedale

Ieri in Molise 4 ricoveri, 251 contagi e 2 guarigioni.

Il bollettino del 13 marzo 2022

RICOVERATE DUE PERSONE

Il bollettino sull’emergenza Covid di oggi 13 marzo da parte dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise riferisce di 2 persone ricoverate nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona di Campobasso, ora assistita in Malattie infettive e una di Sant’Agapito che è ricoverata nel reparto Anziano fragile covid. I degenti con il virus sono ora 27, dei quali 2 in Terapia intensiva, 15 in Anziano fragile e 10 in Malattie infettive.

RISALE IL NUMERO DEI POSITIVI

I contagi sono stati 219, di cui 182 da tamponi antigenici e 37 da tamponi molecolari. I tamponi molecolari refertati sono stati 434 con un tasso di positività del 8,5%. In compenso ci sono stati anche 73 guariti ma il numero degli attualmente positivi risale ancora e arriva a 6.721.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi si registra un lieve aumento dei posti letto occupati sia in terapia intensiva (+3) che nei reparti ordinari (+6). I morti sono stati 86 nelle ultime 24 ore mentre i contagi 48.886 su 330.028 tamponi effettuati con un tasso di positività del 14,8%.