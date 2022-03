12 marzo – Più 350 casi in un giorno. 4 nuovi ricoveri al Cardarelli

Ieri 246 contagi e 122 guarigioni; in ospedale 1 decesso (terapia intensiva), 1 ricovero e 1 dimissione. Il Ministero ha deciso per il passaggio del Molise in zona bianca

bollettino del 12.03.2022

351 CONTAGI E 2 GUARIGIONI, OLTRE 6.500 I POSITIVI

Stanno aumentando con una certa intensità i numeri dei contagiati. Nelle ultime 24 ore l’Asrem ha segnalato ben 351 diagnosi (da una settimana si viaggiava su cifre sotto le 300 unità) a fronte dell’esecuzione di circa 2mila test (soprattutto antigenici). I nuovi contagi riguardano soprattutto i centri di Termoli (76), Campobasso (62) e ancora Venafro (25) e Isernia (24). Si registrano solo 2 guarigioni a Termoli pertanto il numero di attualmente positivi fa un bel balzo in avanti, arrivando sopra i 6.500 casi (precisamente 6.575). Solo 4 giorni fa invece si era sotto quota 6mila.

+4 RICOVERI. SU 25 SOLO 2 IN TERAPIA INTENSIVA

Oggi si registra anche un aumento dei ricoverati Covid al Cardarelli: sono complessivamente 25 ma 4 entrati nelle ultime 24 ore. In particolare due persone (di Agnone e Miranda) sono state ricoverate in Malattie Infettive mentre altre due (di Oratino e Termoli) sono entrate nel reparto Anziano Fragile.

La situazione in ospedale pertanto è la seguente: il reparto con più pazienti è quello per anziani, dove ci sono 14 degenti. Segue l’area non critica di Malattie Infettive dove al momento ci sono 9 persone assistite. Come detto sono solo 2 (ieri purtroppo c’è stata una vittima in quel reparto) i pazienti più compromessi che si trovano in Terapia Intensiva. Resta basso, in ogni caso, il numero di ricoverati visto il totale dei casi positivi. Rappresenta meno dello 0.4% ma è chiaro che nei prossimi giorni, a seguito dell’aumento dei casi, anche il numero dei ricoverati possa in parte salire.

I DATI NAZIONALI

I contagi a livello nazionale sono oggi 53.825 per un tasso di positività arrivato al 12.9% (ieri era 12.5%). I morti sono 133 (ieri 156) e si conferma il calo delle degenze: rispetto a ieri ci sono 40 persone in meno nei reparti ordinari e 14 in meno nelle Rianimazioni Covid.