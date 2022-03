Ieri in Molise 270 casi e 179 guarigioni, 1 ricovero e 1 dimissione

bollettino dell’11.03.2022

GIOVANE VITTIMA IN RIANIMAZIONE

Si tratta di un giovane cittadino di Venafro che, pur essendo vaccinato, aveva una condizione di partenza particolarmente sfavorevole ed era da tempo sottoposto a una terapia immunosoppressiva particolarmente invalidante dal punto di vista della risposta immunitaria per gravissime patologie che la malattia da covid-19 ha drasticamente peggiorato, fino a decretarne purtroppo il decesso. Si tratta della vittima più giovane col Covid-19 del 2022.

RICOVERI STABILI, CRESCONO I POSITIVI

2 ricoveri – uno da Termoli in Anziano Fragile e uno da Trivento in Malattie Infettive – controbilanciati da 2 dimissioni – un paziente di Campobasso e uno da Trivento, entrambi dal reparto anziani. I degenti dunque complessivamente sono 21, di cui solo 2 – ora – in Rianimazione.

A non scendere invece sono gli attualmente positivi perchè la curva dei contagi pare aver arrestato la sua discesa. In ogni caso da qualche giorno il numero dei guariti è inferiore a quello dei nuovi casi. Questi ultimi nelle ultime 24 ore sono stati 246 (di cui solo emersi 18 da tamponi molecolari). Più di un terzo sono di Termoli o del capoluogo. I cittadini che si sono negativizzati sono invece 122, in particolare di Campobasso e Termoli per una buona metà.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: SALE INCIDENZA, ANCORA GIU I RICOVERI

Che il trend sta cambiando lo dimostra il report del monitoraggio nazionale di Iss e Ministero della Salute che certifica l’aumento e dell’incidenza dei casi e dell’indice di trasmissibilità. In particolare l’incidenza è passata da 433 della settimana precedente agli attuali 510. L’Rt invece da 0.75 è aumentato a 0.83.

Continuano però a calare i tassi di occupazione negli ospedali: nelle terapie intensive il 3 marzo la percentuale era al 6.6% mentre ora (rilevazione al 10 marzo) è al 5.5%; nelle aree mediche si è passati dal 14.7% al 12.9%.

In Molise attualmente i tassi sono al 7.7% nelle Rianimazione Covid (dove sono solo 3 i degenti) e al 10.8% nei reparti non critici. Il Molise, visti anche i dati emersi dai precedenti monitoraggi, tornerà in zona bianca dalla prossima settimana.

Come la nostra regione anche, sempre alla luce dei dati della Cabina di Regia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia sono stati rilevati 53.127 nuovi contagi, per un tasso di positività in risalita al 12.5%. I decessi sono stati 156 (ieri 20 in meno, 136) ma sono in calo i ricoveri: -18 quelli in Terapia Intensiva e -140 quelli nei reparti ordinari.